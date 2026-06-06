جریان برگزاری کنسرت ها در شرایط جنگ و اقتصادی، به حالت تعلیق افتاد

در حالی که این امید وجود داشت تا جریان برگزاری کنسرت ها به تبعیت از آنچه در حوزه های تئاتر و سینما اتفاق افتاد، آغاز شود اما مخاطبان به غیر از چند کنسرت محدود که آن هم با اما و اگرهای زیادی همراه بود شاهد فضای موثر و پراجرایی در این حوزه نبودند. فرآیندی که در آن از اجاره بهای سنگین سالن های خصوصی برگزاری کنسرت و چالش افزایش قیمت بلیت چند کنسرت گرفته تا وضعیت نامشخص جنگ و موارد متعدد دیگر هنوز موجب نشده که چرخه برگزاری کنسرت ها به ویژه در حوزه موسیقی پاپ به حالت گذشته بازگردد.

در حالی که این امید وجود داشت تا جریان برگزاری کنسرت ها به تبعیت از آنچه در حوزه های تئاتر و سینما اتفاق افتاد، آغاز شود اما مخاطبان به غیر از چند کنسرت محدود که آن هم با اما و اگرهای زیادی همراه بود شاهد فضای موثر و پراجرایی در این حوزه نبودند.

فرآیندی که در آن از اجاره بهای سنگین سالن های خصوصی برگزاری کنسرت و چالش افزایش قیمت بلیت چند کنسرت گرفته تا وضعیت نامشخص جنگ و موارد متعدد دیگر هنوز موجب نشده که چرخه برگزاری کنسرت ها به ویژه در حوزه موسیقی پاپ به حالت گذشته بازگردد. مسیری به شدت دارای بحث و چالش که هم دربرگیرنده ملاحظات مرتبط با مدیریت دولتی، هم دغدغه های تهیه کنندگان و هم نحوه آماده سازی مخاطب برای پذیرش حضور در سالن های کنسرت است که بی تردید شرایط اقتصادی و روانی جامعه باید در ترازی قرار بگیرند که بتوان همچون حوزه تئاتر و سینما شرایط برگزاری کنسرت ها را هموار کرد.

فرآیندی که اکنون به واسطه فرا رسیدن ایام گرامی سوگواری شهادت حضرت سید الشهدا (ع) و دیگر مناسبت های مذهبی در ماه های محرم و صفر که اساسا جریان برگزاری کنسرت ها را به احترام این روزهای گرانقدر تقریبا متوقف می کند، فضایی را پیش روی فعالان و مخاطبان این عرصه قرار داده که می توان این گونه پیش بینی کرد که جریان برگزاری کنسرت ها در صورت پایان جنگ پس از ماه های محرم و صفر وارد فرآیندی اصلی خود خواهد شد





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