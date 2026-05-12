جرم سابقه دار سرقت خودرو به جزیره دو ماه قبل، بازداشت شده است، با παρόν دستگاه کارت خوان و دوربین مداربسته.

مردی سابقهدار که دو ماه پیش با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده بود، با وجود محدودیتهای قانونی، بار دیگر به اتهام سرقت لوازم داخل خودروهای پارکشده دستگیر شد. این مورد به گزارشهای متعدد از سرقت لوازم داخل خودروهای سواری پارکشده در خیابانهای شهری تهران به پلیس تهران مرتبط بود. سارق یا سارقان با تخریب شیشه و قفل در خودروها، لوازم داخل آنها را سرقت میکردند و نکته که توجه مالکان را جلب کرد این بود که حتی دوربینهای مداربسته داخل خودرو و برای جلوگیری از سرقت و شناسایی سارق همچنین به سرقت رفت. کارآگاهان با بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته اطراف محل وقوع سرقتها، به مظنونی به نام کاوه که متولد ۱۳۶۴ است رسیدند. این مرد چهار سابقه کیفری در حوزه سرقت لوازم داخل خودرو دارد و آخرین بار دو ماه پیش با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده بود. با شناسایی کاوه، ماموران با حکم قضایی وارد مخفیگاه او شدند. در بازرسی از خانه، یک قبضه سلاح جنگی ژ۳، تعدادی لوازم سرقتی داخل خودرو، کابل و چندین دستگاه دوربین مداربسته داخل خودروها کشف و ضبط شد. کاوه در تحقیقات اولیه به سرقتها اعتراف کرد و گفت با وجود پابند الکترونیکی و محدودیتهای تردد، جرائم خود را در همان محدوده مجاز انجام میداد و تصور میکرد با برداشتن دوربینهای داخل خودروها، هیچ ردی از خود بهجا نخواهد گذاشت، اما باز هم دستگیر شد. در حال حاضر پرونده این متهم سابقهدار در شعبه دهم دادسرای ویژه سرقت از سوی بازپرس خاکزاده در حال رسیدگی است. ماموران پلیس آگاهی هم در حال شناسایی تمام مالباختگان هستند و تحقیقات برای مشخص شدن نحوه و دلیل تهیه سلاح جنگی ژ۳ و سایر جزئیات ادامه دارد.
