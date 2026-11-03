منچستریونایتد و سایر غول‌های فوتبال جهان به دنبال جذب پابلو باریوس از اتلتیکومادرید هستند. بررسی شرایط نقل و انتقالاتی، بند فسخ ۵۰۰ میلیون یورویی و واکنش‌ها به این خبر.

باشگاه منچستریونایتد انگلیس به همراه چندین تیم بزرگ اروپایی، توجه ویژه‌ای را به جذب پابلو باریوس ، هافبک اسپانیایی تیم اتلتیکومادرید معطوف کرده است. مسئولان باشگاه انگلیسی پس از تماشای بازی این بازیکن ۲۳ ساله که ملی‌پوش کشورش نیز هست، تماس‌های اولیه را برای بررسی شرایط انتقال او برقرار کردند. این رقابت ممکن است در پنجره‌های نقل و انتقالاتی سال ۲۰۲۷ جدی‌تر شود.

جزئیات رصد فنی منچستریونایتد

بر اساس گزارش "تیم‌تاک"، منچستریونایتد از سفر اخیر خود به ورزشگاه متروپولیتانو برای دیدار لیگ قهرمانان اروپا استفاده کرد تا اطلاعات بیشتری درباره این هافبک کسب نماید. باریوس در جریان پیروزی ۲ بر صفر اتلتیکومادرید مقابل نماینده لیگ برتر انگلیس، تنها پس از ۴۹ ثانیه گل نخست مسابقه را به ثمر رساند و توجه مسئولان باشگاه مهمان را جلب کرد. اگرچه هنوز مذاکرات رسمی آغاز نشده است، غول انگلیسی در حال بررسی احتمال جذب این بازیکن است.

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مواضع رقبای اصلی در بازار نقل و انتقالات

باریوس در ابتدا در آکادمی رئال مادرید پرورش یافت اما در سال ۲۰۱۷ به سوی دیگر شهر رفت و به اتلتیکومادرید پیوست. او از زمان نخستین حضورش در تیم بزرگسالان در اکتبر ۲۰۲۳، تاکنون ۱۵۱ بازی انجام داده است. در حال حاضر، پاری‌سن‌ژرمن در موقعیت بهتری نسبت به سایر مشتریان برای آزمایش میزان مقاومت اتلتیکومادرید قرار دارد. لوئیس انریکه، سرمربی پاریسی‌ها، از تحسین‌کنندگان جدی باریوس به شمار می‌رود.

ژابی آلونسو، سرمربی چلسی، نیز به ویژگی‌های فنی این بازیکن هم‌وطن خود علاقه‌مند است، با این حال اولویت آبی‌های لندن جذب الکس اسکات، هافبک بورنموث، در پنجره نقل و انتقالات ژانویه است. در انگلیس، آرسنال و لیورپول نیز روند پیشرفت باریوس را زیر نظر دارند. منچسترسیتی هم پیش‌تر به جذب این هافبک علاقه نشان داده بود.

شرایط قراردادی و موانع انتقال احتمالی

جدا کردن این بازی‌ساز پرتحرک از پایتخت اسپانیا، با توجه به شرایط قراردادی فعلی او، بسیار دشوار خواهد بود. باریوس اخیراً با امضای قراردادی که تا ژوئن ۲۰۳۰ اعتبار دارد، به حضور خود در اتلتیکومادرید متعهد شد. این قرارداد شامل بند فسخ ۵۰۰ میلیون یورویی، معادل ۴۱۸ میلیون پوند یا ۵۶۱ میلیون دلار، است.

مدیران اتلتیکومادرید باریوس ۲۳ ساله را یکی از ارکان اصلی تیم سیمئونه می‌دانند و تمایلی به صدور مجوز جدایی او ندارند. انتظار نمی‌رود هیچ‌یک از مشتریان این بازیکن مستقیماً مبلغ بند فسخ را پرداخت کند، اما این توافق اختیار کامل تعیین ارزش او را در اختیار باشگاه اسپانیایی قرار می‌دهد. انتقال باریوس در پنجره پیش‌روی زمستانی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

آینده نقل و انتقالات و تمرکز بر بلندمدت

با توجه به موضع قاطع اتلتیکومادرید و هزینه هنگفتی که برای آغاز مذاکرات لازم است، انتظار می‌رود او تا پایان فصل همچنان یکی از مهره‌های محوری برنامه‌های سیمئونه در مادرید باقی بماند. با این حال، اگر منچستریونایتد پس از فعالیت نسبتاً محدود در پنجره نقل و انتقالات قبلی تصمیم بگیرد خط میانی خود را به‌طور اساسی بازسازی کند، احتمال دارد رقابت برای جذب باریوس در تابستان آینده شدت بگیرد.