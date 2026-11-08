جذب نخبگان ترک در اروپا با محوریت صنعت دفاعی

نشست مونیخ با حضور نمایندگان صنایع دفاعی ترکیه برگزار شد. هاکان کاراتاش بر افزایش 83 درصدی تولید داخلی و جذب متخصصان ترک مقیم اروپا تاکید کرد.

نشست تخصصی "فناوری و توسعه مهارت‌ها" در شهر مونیخ آلمان برگزار شد تا با هدف معرفی فرصت‌های شغلی و جذب ظرفیت‌های دانشجویان و متخصصان ترک مقیم اروپا، پلی میان نخبگان و صنعت دفاعی این کشور ایجاد کند. این گردهمایی در چارچوب طرح استراتژیک "جهش شایستگی ملی" توسط ریاست صنایع دفاعی ترکیه و با هماهنگی آکادمی صنایع دفاعی ترکیه سازماندهی شد.

جزئیات برنامه و مشارکت‌کنندگان اصلی

ریاست صنایع دفاعی ترکیه این رویداد مهم را با حضور گسترده دانشجویان، مهندسان و دانشگاهیان ترک ساکن آلمان برگزار کرد. نمایندگان شرکت‌های پیشرو و مطرح این کشور از جمله آسلسان، توساش، روکتسان، هاولسان و STM در این برنامه شرکت داشتند تا فرصت‌های همکاری و اشتغال را به صورت مستقیم به مخاطبان ارائه دهند.

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این نشست با حضور حدود 400 تا 500 نفر از مخاطبان هدف برگزار شد. در جریان این برنامه، پنل‌های تخصصی متعددی با موضوع فرصت‌های شغلی و مهندسی در صنعت دفاعی ترکیه برگزار گردید. شرکت‌کنندگان فرصت پیدا کردند تا به صورت مستقیم با نمایندگان شرکت‌های دفاعی درباره امکان‌های کارآموزی، فرصت‌های شغلی و کارآفرینی گفت‌وگو و تبادل نظر کنند.

دستاوردهای کلیدی و آمار صنعت دفاعی

پروفسور دکتر هاکان کاراتاش، معاون رئیس صنایع دفاعی ترکیه، در این نشست با تشریح دستاوردهای چشمگیر این بخش، اعلام کرد که سهم تولید داخلی در صنعت دفاعی ترکیه از 20 درصد در سال 2002 به 83 درصد رسیده است. این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده تحول عمیق در ساختار تولید این صنعت است.

معاون رئیس صنایع دفاعی ترکیه افزود که بیش از 4 هزار شرکت به‌طور مستقیم در صنعت دفاعی ترکیه فعالیت می‌کنند. این صنعت با اشتغال‌زایی برای 135 هزار نفر، سالانه 25 میلیارد دلار گردش مالی دارد که حجم قابل توجهی از اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده است.

دکتر کاراتاش با اشاره به ظرفیت صادراتی بالای این بخش گفت که 56 درصد از صادرات دفاعی ترکیه در سال گذشته به کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا اختصاص داشته است. این آمار نشان می‌دهد که محصولات این صنعت در بازارهای بین‌المللی و متحدان استراتژیک ترکیه پذیرش گسترده‌ای یافته‌اند.

استراتژی جذب استعدادها و چشم‌انداز آینده

معاون رئیس صنایع دفاعی ترکیه با تأکید بر جایگاه حیاتی نیروی انسانی متخصص در آینده صنعت دفاعی اظهار داشت که هدف از طرح "جهش شایستگی ملی"، توسعه مهارت‌های مورد نیاز این صنعت و بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و متخصصان ترک در داخل و خارج از کشور است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌ای این نشست‌ها در آلمان، هلند و انگلیس گفت که رویکرد آن‌ها تغییر دینامیک جریان نیروی کار ماهر است. کاراتاش با بیان این نکته که از اصطلاح فرار مغزها استفاده نمی‌کنند، افزود آنچه برای ما اهمیت دارد قدرت مغزهاست و هدف جذب و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در پروژه‌های دفاعی است.

برنامه "جهش شایستگی ملی" با تمرکز بر ایجاد ارتباط مستقیم میان نخبگان ترک مقیم اروپا و صنایع دفاعی کشور، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های انسانی این بخش حیاتی محسوب می‌شود. این رویداد در مونیخ به عنوان نمادی از گسترش فعالیت‌های بین‌المللی این صنایع و جذب سرمایه انسانی در سطح جهانی عمل کرد.