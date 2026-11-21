جزئیات کامل برنامه خاموشی‌های دو ساعته برق در تهران برای تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵، مناطق تحت پوشش و دلایل اعلام شده توسط دولت برای مدیریت مصرف انرژی.

جدول خاموشی‌های دوساعته تحت عنوان " مدیریت انرژی" بار دیگر برای مشترکان برق در تهران فعال شد. این برنامه روتین که در آستانه آذرماه ۱۴۰۵ اجرا گردید، برای اطمینان از پایداری شبکه سراسری طراحی شده است. مشترکان در مناطق مختلف شهر، از جمله محدوده امور برق فارابی و محله خزانه ، پیشاپیش از تاریخ و بازه دقیق قطع و وصل برق خود در روز سی‌ام آبان ۱۴۰۵ مطلع شده‌اند. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از ایجاد اختلال ناگهانی در برنامه‌های روزمره شهروندان و نیز حفظ تداوم فعالیت‌های کسب‌وکارهای محلی است.

دلایل و مکانیسم برنامه خاموشی در تهران

سخنگوی صنعت برق در تشریح جزئیات فنی این برنامه اعلام کرد که برنامه خاموشی ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌ها هنوز به صورت نهایی در سطح ملی تعیین نشده است. با این حال، تأیید کرد که پیامک‌های ارسال شده برای مشترکان در تهران، عمدتاً مربوط به عملیات تعمیراتی و نگهداری شبکه توزیع برق در آن محدوده خاص هستند. این امر نشان می‌دهد که تمرکز اولیه در پایتخت، بر بهینه‌سازی زیرساخت‌های توزیع و انجام سرویس‌های پیشگیرانه بر مبنای زمان‌بندی دقیق استوار است. بنابراین، اختلال مورد نظر در تاریخ سی‌ام آبان بیشتر جنبه فنی و مهندسی دارد تا کمبود حاد منبع تولید.

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نگاه دولت و مسئولان صنعت برق به صرفه‌جویی

مسئولان عالی‌رتبه کشور بر لزوم همکاری عمومی برای مدیریت بحران‌های انرژی تأکید دارند. پزشکیان، رئیس‌جمهور، صراحتاً اعلام کرد که دولت به تنهایی قادر به حل تمام مشکلات نیست و نیازمند مشارکت فعال همه اقشار جامعه است. او خواستار این شد که با صرفه‌جویی واقعی در مصرف برق و گاز، از قطع برق صنایع تولیدی جلوگیری به عمل آید. این دیدگاه نشان‌دهنده اولویت‌دهی به حفظ چرخه تولید صنعتی در مقابل مصرف خانگی است. مسئولان صنعتی هشدار داده‌اند که تداوم خاموشی‌ها می‌تواند خطرات جدی برای صنایع مادر و زنجیره تأمین ایجاد کند.

تأثیرات بر مشترکان و پیگیری‌های آتی

برنامه‌ریزی برای روز سی‌ام آبان ۱۴۰۵ به گونه‌ای انجام شده است که مشترکان بتوانند آمادگی‌های لازم را برای این وقفه دو ساعته داشته باشند. اطلاع‌رسانی دقیق به ساکنان مناطق فارابی و خزانه، گامی در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این اختلال است. با توجه به اینکه تعمیرات شبکه در اولویت قرار دارد، انتظار می‌رود پس از پایان بازه زمانی تعیین شده، برق با ثبات بیشتری به شبکه بازگردد. شهروندان موظفند با رعایت نکات ایمنی و صرفه‌جویی، به برنامه مدیریت انرژی همکاری کنند تا فشار بر نیروگاه‌ها در روزهای پایانی آبان کاهش یابد.