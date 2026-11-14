جدول قیمت دام زنده و طلا در ۲۴ آبان ۱۴۰۵

بروزرسانی قیمت دام زنده، طلا و سکه در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵. بررسی نرخ گوسفند و گوساله در استان‌های تهران، همدان، قم و یزد توسط اتحادیه دامپروران.

در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، آمار رسمی منتشرشده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار دام زنده با ثبات نسبی روبرو بوده و تغییری ملموس در نرخ‌های کلی مشاهده نشده است. این گزارش حاوی اطلاعات دقیقی درباره قیمت‌های ثبت‌شده برای گوسفند و گوساله در استان‌های مختلف ایران است که بر اساس آخرین داده‌های بازار ارائه شده است.

نرخ گوسفند و گوساله در استان‌های مختلف

طبق آمار ارائه‌شده، بیشترین قیمت ثبت‌شده برای گوسفند زنده متعلق به تهران است که با نرخ ۷۲۷ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در مقابل، کمترین قیمت گوسفند با بهای ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان متعلق به استان همدان است که این تفاوت قیمتی نشان‌دهنده نوسانات محلی در بازار است.

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تحلیل قیمت گوساله و مناطق تحت پوشش

بیشترین قیمت گوساله نیز در تهران با نرخ ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده است که نشان‌دهنده تقاضای بالاتر یا هزینه‌های لجستیکی بیشتر در این کلان‌شهر است. همچنین کمترین نرخ گوساله با بهای ۶۶۵ هزار تومان متعلق به استان‌های قم و یزد است که این دو استان هم‌رده قیمتی دارند و پایین‌ترین قیمت را در این گروه از محصولات دامی ارائه می‌دهند.

ثبات بازار طلا و سکه در روز جاری

علاوه بر اخبار بازار دام، قیمت طلا ۲۴ عیار نیز در روز یکشنبه ۲۴ آبان اعلام شد و تغییرات خاصی در روند صعودی یا نزولی آن گزارش نشده است. همچنین قیمت طلا دست دوم که در روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ صعودی بود، در این روز نیز روند مشخصی را دنبال می‌کند که جزئیات آن در جداول مربوطه منتشر شده است.

نوسانات بازار تیرآهن و محدودیت گاز

بازار تیرآهن نیز در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ شاهد نوسانات شدیدی بود که این موضوع در جداول قیمت‌گذاری منعکس شده است. در کنار این اخبار اقتصادی، اصناف در سه استان خاص با محدودیت گاز روبه‌رو هستند که جزئیات این محدودیت‌ها نیز به اطلاع عموم رسیده است.

وضعیت ارز و انتشار شماره ۵۵۲۷ روزنامه شرق

قیمت دلار حواله‌ای در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و همچنین قیمت دلار مبادله‌ای و دلار توافقی نیز در همین بازه زمانی مشخص گردید. این اطلاعات در کنار شماره ۵۵۲۷ روزنامه شرق که در همین روز منتشر شده است، تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی و خبری هفته ارائه می‌دهد و به تحلیلگران بازار کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.