خبر جدایی مانوئل نویر دروازه‌بان بایرن مونیخ از همسرش آنیکا نویر و حواشی پیرامون رابطه جدید وی با فیزیوتراپ ۲۳ ساله و واکنش‌های تند همسر سابق.

گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های آلمان، جزئیات تازه‌ای از جدایی مانوئل نویر ، دروازه‌بان ۴۰ ساله باشگاه بایرن مونیخ ، از همسرش آنیکا نویر را فاش کرده‌اند. این رویداد تنها چند روز پس از تولد فرزند دوم این زوج رخ داده و حاشیه‌های جدیدی را برای سنگربان تیم تحت هدایت ونسان کمپانی ایجاد کرده است.

تاریخچه زندگی مشترک نویر و همسرش

بر اساس گزارش روزنامه آلمانی بیلد، این زوج حدود سه سال زندگی مشترک داشتند که پس از آن به جدایی انجامید. نویر اندکی پس از به‌دنیا‌آمدن پسر دومش در ماه آگوست، خانه خود را در منطقه تگرنزه ترک کرد و به همسرش اطلاع داد که دیگر تمایلی به ادامه زندگی ندارد.

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منابع خبری اشاره می‌کنند که نویر رابطه جدیدی را با یک فیزیوتراپ ۲۳ ساله آغاز کرده است که هفده سال از او کوچک‌تر است. گفته می‌شود این رابطه از ماه‌ها پیش شکل گرفته و این دو نفر در پایان ماه سپتامبر برای تعطیلات به سیسیل سفر کرده‌اند.

واکنش‌های تند آنیکا نویر به خیانت

این ماجرا با انتشار استوری‌های تند توسط آنیکا نویر، بازیکن هندبال، ابعاد جدی‌تری یافت. او در پیامی بازنشر شده نوشت که شرم‌آور بودن به معنای زنی است که خیانت دیده، اما شرم‌آور واقعی مردی است که خانواده را نابود می‌کند. او افزود که آسیب روحی به همسر و فرزندان به خاطر یک فرد بی‌وفا، خطایی بزرگ است که نباید مقصر را به دیگران منتسب کرد.

اگرچه او نامی از نویر نبرد، اما این پیام به‌وضوح اشاره به کاپیتان بایرن مونیخ دارد. آنیکا پیش‌تر نیز با انتشار عکس در کنار پسر خردسالش نوشته بود که این فصل جدیدی در زندگی آن‌هاست. لینا کیمیش، همسر یوشوا کیمیش، نیز ویدیوی انتقادی یک درمانگر را پسندیده بود که نویر را به رها کردن همسر و دو فرزند در این مقطع حساس متهم کرده بود.

سفرهای مشترک نویر و معشوقه جدید

جزئیات بیشتری از رابطه جدید مانوئل نویر و فیزیوتراپ ۲۳ ساله او فاش شده است. گفته می‌شود این دو در برزیل نیز در کنار هم دیده شده‌اند. این دیدارها همزمان با دوره نقاهت و بازتوانی مصدومیت پای نویر رخ داده است که نشان‌دهنده حضور فعال معشوقه جدید در این دوران حساس از نظر جسمانی است.

این زوج که در نوامبر ۲۰۲۳ ازدواج کرده بودند، همواره تلاش می‌کردند زندگی شخصی خود را دور از هیاهوی رسانه‌ای نگه دارند، اما اکنون با افشای این جزئیات، همه‌چیز تحت تأثیر قرار گرفته است. اخبار مربوط به جدایی نویر، تأثیر مستقیمی بر افکار عمومی و رسانه‌های ورزشی داشته است.

تأثیرات این اتفاق بر باشگاه بایرن مونیخ

هرچند این مسائل بیشتر جنبه شخصی دارند، اما تأثیرات آن بر باشگاه بایرن مونیخ و بازی‌های بعدی نیز غیرقابل انکار است. مانوئل نویر به عنوان یکی از ستاره‌های اصلی تیم، حضور یا غیبت او و شرایط روحی‌اش می‌تواند بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد. ونسان کمپانی، سرمربی تیم، نیز در موقعیتی دشوار قرار گرفته است.