نمایندگان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در مورد برنامه هستهای تهران و همچنین انتخاب ایران به عنوان یکی از نایبرئیسان کنفرانس بازبینی اجرای پیمان عدم اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) با یکدیگر به جدال لفظی پرداختند.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در مورد برنامه هستهای تهران و همچنین انتخاب ایران به عنوان یکی از نایبرئیسان کنفرانس بازبینی اجرای پیمان عدم اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) با یکدیگر به جدال لفظی پرداختند.
یازدهمین کنفرانس یکماهه بازبینی اجرای انپیتی، که در سال ۱۹۷۰ معرفی شده بود، از روز دوشنبه هفتم اردیبهشتماه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد. گروههای مختلفی از کشورهای عضو نیز ۳۴ نایب رئیس کنفرانس را انتخاب کردند. دو هونگ وییِت، نماینده ویتنام در سازمان ملل متحد و رئیس این کنفرانس، اعلام کرد که گروه کشورهای عضو پیمان عدم تعهد و کشورهایی دیگر، ایران را به عنوان نایب رئیس برگزیدهاند.
کریستوفر یاو، دستیار رئیسدفتر ایالات متحده در امور کنترل تسلیحات و عدم اشاعه، در جلسه افتتاحیه کنفرانس، انتخاب ایران را «توهینی آشکار به پیمان عدم اشاعه» توصیف کرد. او گفت: «تردیدی نیست که ایران از مدتها پیش بیاعتناییاش به تعهدات مربوط به انپیتی را به وضوح نشان داده و از همکاری با بازوی نظارتی سازمان ملل متحد برای تعیین تکلیف سوالاتی که درباره برنامه هستهایاش مطرح است، سر باز زده است.
» این مقام آمریکایی انتخاب ایران را «فراتر از شرمآور و مایۀ خجالت برای اعتبار کنفرانس» توصیف کرد. از سوی دیگر، رضا نجفی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بیانیه ایالات متحده را «بیاساس و دارای انگیزههای سیاسی» خواند و رد کرد.
او در این جلسه گفت: «اینکه ایالات متحده به عنوان تنها کشوری که تاکنون از تسلیحات هستهای استفاده کرده و همچنان در حال توسعه و بهروز رسانی زرادخانه هستهای خود است، بخواهد خود را در جایگاه داوری میزان تعهد دیگران بنشاند، مطلقاً غیر قابل دفاع است. » ایران سالهاست که خواهان بهرسمیت شناختهشدن «حق» تهران برای غنیسازی اورانیوم از سوی ایالات متحده بوده است؛ اقدامی که به ادعای تهران، تنها برای مصارف مسالمتآمیز انجام میشود.
قدرتهای غربی اما میگویند اورانیوم غنیسازیشده با خلوص بالا میتواند در تولید جنگافزار هستهای هم بهکار گرفته شود. تهران همواره مصرانه گفته که هرگز بهدنبال سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود؛ اما آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جامعه اطلاعاتی آمریکا در ارزیابیهای جداگانه به این نتیجه رسیدهاند که ایران در گذشته برنامهای برای توسعۀ تسلیحات هستهای داشته، اما ۲۳ سال پیش آنرا کنار گذاشته است. موضوع هستهای در مرکز ۵۱ روز جنگ اسرائیل و ایالات متحده با ایران بوده است.
دونالد ترامپ همواره تأکید کرده که ایران نمیتواند و نباید سلاح هستهای داشته باشد. روز دوشنبه منابع ایرانی جزئیاتی را از تازهترین پیشنهاد تهران برای پایاندادن به جنگ افشا کردند؛ طرحی که خواستار به تعویقافتادن گفتوگوهای هستهای تا پس از پایان جنگ و برطرفشدن مشکلات فعلی کشتیرانی در خلیج فارس شده است. دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده و مشاوران ارشد امنیت ملیاش در همین روز پیشنهاد ایران را بررسی کردند.
یک مقام آمریکایی دوشنبهشب به وقت واشینگتن از «نارضایتی» دونالد ترامپ از این طرح خبر داد؛ امری که با توجه به تکرار مداوم «تعطیلی برنامه هستهای ایران» به عنوان خواسته اصلی رئیسجمهور ایالات متحده از تهران، موضوع غیر منتظرهای نیست. این اختلاف نظرها در حالی مطرح میشود که جامعه جهانی همچنان نگران افزایش تنشها در منطقه و خطر احتمالی گسترش جنگ است. ایران و ایالات متحده در سالهای اخیر در مورد برنامه هستهای و سایر مسائل منطقهای اختلافات جدی داشتهاند.
این اختلافات به حدی رسید که در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده از توافق هستهای ایران خارج شد و مجدداً تحریمهای اقتصادی را علیه تهران اعمال کرد. این تحریمها تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته و تنشها را افزایش داده است. با این حال، ایران همچنان بر حق خود برای غنیسازی اورانیوم برای مصارف مسالمتآمیز تأکید میکند و میگوید که هیچ برنامهای برای تولید سلاح هستهای ندارد.
