بحث آلودگی زمین چمن ورزشگاه تختی و انتقادات بازیکنان پرسپولیس، پای مسئولان را به میدان کشید. بررسیها نشان میدهد که زمین چمن این ورزشگاه با مشکلاتی مواجه است. مدیر مجموعه ورزشی تختی، ضمن رد ادعای خشک شدن چاه و آلودگی آب، به مسئله آموزش و نگهداری چمن اشاره میکند.
بحث در مورد آلودگی زمین چمن ورزشگاه تختی و انتقادات بازیکنان پرسپولیس ، موضوعی بود که باعث شد تا به بررسی این مسئله بپردازیم و نظرات مسئولان این ورزشگاه را نیز جویا شویم؛ دیدگاههایی که جنبه دیگری از این ماجرا را روشن میکند. برای ارائه یک فوتبال زیبا و جذاب، تنها حضور بازیکنان ماهر و خلاق کافی نیست، بلکه باید به زیرساختهای اولیه، یعنی یک ورزشگاه مناسب و استاندارد و همچنین یک زمین چمن ایدهآل نیز توجه ویژهای داشت. یک زمین چمن باکیفیت، اساس و بستر اصلی برای نمایش یک فوتبال تماشایی است.
بازیکنان برای ارائه فوتبالی که تماشاگر را به وجد آورد، نیازمند زمینی صاف و هموار هستند تا با اعتماد به نفس کامل و با استفاده از پاسهای دقیق و زمینی، بر زیباییهای فوتبال بیفزایند. متاسفانه، آنچه در لیگ برتر فوتبال ایران شاهد هستیم، حرکتی برخلاف جهت این خواستهها است که انتقاداتی را نیز به دنبال داشته و صدای بازیکنان را درآورده است. در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، پس از پایان بازی تیمهای پرسپولیس و چادرملو، بازیکنان پرسپولیس اعتراضات شدیدی را نسبت به کیفیت زمین ابراز کردند. امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، از وضعیت ورزشگاه تختی و زمین چمن این استادیوم گلایه کرد و آن را خارج از استانداردهای فوتبال دانست. این اعتراض تنها به عالیشاه محدود نمیشد و تقریباً تمامی بازیکنان این تیم به این وضعیت اعتراض داشتند. نکته حائز اهمیت دیگر، اظهارات داود رفعتی، دبیر کارگروه استانداردسازی ورزشگاهها بود که او نیز از شرایط زمین ابراز نارضایتی کرد. وی در صحبتهای خود، وضعیت زمین را نامناسب توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، این وضعیت در روزها و هفتههای آینده بدتر نیز خواهد شد. او همچنین افزود: سه هفته قبل، زمین کیفیت لازم را داشت، اما پس از آن به دلیل خشک شدن چاه، آب از بیرون ورزشگاه برای آبیاری تأمین شد که به دلیل آلودگی آب، چمن به این روز افتاده است. شرایط نگهداری نیز مناسب نبوده و وضعیت چمن در روزها و هفتههای آتی، وخیمتر نیز میشود. البته، مشکل چمن و تأمین زمین مناسب در لیگ برتر فوتبال ایران، اولین بار نیست که فوتبال ایران را با چالش مواجه میکند. در مهرماه ۱۴۰۲ نیز، وضعیت مشابهی در ورزشگاه آزادی و چمن این استادیوم قدیمی به وجود آمد و در آن زمان نیز صحبتهایی در مورد آب آلوده و خرابی چمنها مطرح شد. اما شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در آن زمان، با صدور بیانیهای، آلودگی چمن را تکذیب کرد و علت خرابی چمن را به پایان عمر مفید آن و پس از ۱۰ سال استفاده نسبت داد. با توجه به اینکه ورزشگاه تختی تحت نظر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است، برای پیگیری این موضوع با مسئولان مربوطه تماس گرفتیم و در نهایت با محمدرضا مجیدی، مدیر مجموعه ورزشی تختی، گفتوگو کردیم. وی در پاسخ به این انتقادات، تأکید کرد: چاه ورزشگاه خشک نشده و همچنان فعال است و آب زمین چمن نیز از همین دو چاه تأمین میشود. اینکه دوستان ادعا میکنند چاه خشک شده، جای تعجب دارد؛ زیرا ما دو چاه داریم که امور را با آنها پیش میبریم. وی ادامه داد: اینکه عزیزان میگویند چمن آلوده بوده و دلیل آن آلودگی آب است، نیز جای تعجب دارد؛ زیرا آب چاه قبلاً تست شده و هیچ مشکلی گزارش نشده است. البته ما در دو یا سه روزی که درگیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودیم، از بیرون آب را تأمین کردیم که آن هم آب شرب تست شده بود و نمیتوان این موضوع را به آن ربط داد. مدیر مجموعه ورزشی تختی در ادامه یادآور شد: البته ما یک مشکل اساسی داریم که به بحث آموزش و مسائل مربوط به چمن برمیگردد که مختص تهران نیست. در چند سال اخیر، کدام دوره آموزشی و کلاس را با هدف آگاهیبخشی و اطلاعرسانی در مورد کاشت چمن، نگهداری و آبیاری آن، متناسب با شرایط جغرافیایی کشور، برگزار کردهایم؟ در چند وقت اخیر مشکلاتی نیز وجود داشته که نمیخواهیم به آن بپردازیم، اما نکته مهم این است که همه ما برای ورزش تهران و توسعه آن تلاش میکنیم و اگر قرار است موضوعی را مطرح کنیم، بهتر است با بررسی دقیق و اطلاع از علل و عوامل آن، موضوع را بیان کنیم تا هیچ نکتهای پنهان نماند. مجیدی در پایان تأکید کرد: به عنوان مسئول ورزشگاه تختی، قصد ندارم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم، اما امیدواریم در بیان موضوعاتی که مطرح میشود، حقیقت به طور کامل بیان شود تا اطلاعرسانی صحیح به جامعه صورت گیرد
ورزشگاه تختی زمین چمن پرسپولیس آلودگی فوتبال