جداسازی سهمیه ارز مسافرتی از طرح جدید فروش ارز با کارت ملی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهمیه ارز مسافرتی و طرح جدید فروش ارز با کارت ملی هیچ تداخلی با یکدیگر ندارند و متقاضیان می‌توانند از هر دو سهمیه بهره‌مند شوند.

بررسی‌های انجام شده پیرامون جدیدترین دستورالعمل‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که طرح فروش ارز با استفاده از کارت ملی و به قیمت توافقی، هیچ‌گونه ارتباطی با سهمیه ارز مسافرتی ندارد.

این بدان معناست که افراد واجد شرایط می‌توانند بدون نگرانی از کاهش سهمیه ارز مسافرتی خود، برای دریافت مبلغ ۱۰۰۰ دلار ارز با نرخ توافقی به شعب منتخب بانک‌ها مراجعه نمایند. این اقدام در راستای سیاست‌های پولی جدید اتخاذ شده و هدف آن، پاسخگویی به نیازهای فوری و خرد ارز شهروندان است.

طبق گزارش‌ها، سهمیه ارز مسافرتی همچنان به قوت خود باقی است و مسافران می‌توانند با ارائه مدارک سفر معتبر شامل پاسپورت، ویزا و بلیط هواپیما، تا سقف ۱۰۰۰ یورو ارز دریافت کنند. این سهمیه به صورت معمول و بدون هیچ‌گونه تغییری در دسترس مسافران قرار دارد. نکته قابل توجه این است که دریافت ۱۰۰۰ دلار ارز به عنوان سهمیه جدید، یک امتیاز جداگانه محسوب می‌شود و هیچ‌گونه مانعی برای دریافت سهمیه ارز مسافرتی در طول سال ایجاد نخواهد کرد.

این سهمیه جدید، با هدف تامین نیازهای ضروری و فوری شهروندان طراحی شده و تنها با ارائه کارت ملی به شعب ارزی بانک‌های صادرات، تجارت و ملت قابل دریافت است. این تسهیلات ارزی برای تمامی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال مقیم کشور قابل استفاده است. بر خلاف ارز مسافرتی که نیازمند ارائه و تایید مدارک سفر است، دریافت این سهمیه جدید هیچ‌گونه محدودیتی از این بابت ندارد و فرآیند آن بسیار ساده‌تر است.

در خصوص تعیین قیمت این سرفصل ارزی، بانک مرکزی اختیار تعیین نرخ را به توافق بین بانک و مشتری واگذار کرده است. هرچند که نرخ‌های مرکز مبادله ارز (مانند نرخ ۱۴۶ هزار تومانی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شوند، اما نرخ نهایی در شعب منتخب و بر اساس توافق بین بانک و مشتری تعیین خواهد شد. این رویکرد به منظور حفظ جذابیت این طرح برای هر دو طرف (خریدار و بانک) اتخاذ شده است.

با تفکیک این دو سرفصل ارزی، امکان دریافت هر دو سهمیه ارز برای شهروندان فراهم شده است. این بدان معناست که افراد می‌توانند هم از سهمیه ارز مسافرتی خود برای سفر استفاده کنند و هم از سهمیه ۱۰۰۰ دلاری با نرخ توافقی برای تامین نیازهای ضروری خود بهره‌مند شوند. متقاضیان برای دریافت ۱۰۰۰ دلار ارز با نرخ توافقی، تنها باید به لیست شعب منتخب بانک‌های عامل که در وب‌سایت‌های آن‌ها منتشر شده مراجعه کنند.

این اقدام هیچ‌گونه تاثیری بر حق آن‌ها برای دریافت ارز مسافرتی در آینده نخواهد داشت. بانک مرکزی با این اقدام، تلاش دارد تا ضمن پاسخگویی به نیازهای ارزی شهروندان، بازار ارز را نیز تنظیم کند و از ایجاد نوسانات غیرضروری جلوگیری نماید. این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی کمک کند و ثبات بیشتری را در بازار ارز ایجاد نماید.

لازم به ذکر است که بانک مرکزی به طور مداوم بر اجرای این دستورالعمل‌ها نظارت خواهد داشت و در صورت نیاز، تغییرات لازم را اعمال خواهد کرد. هدف اصلی بانک مرکزی، ایجاد شرایطی است که همه شهروندان بتوانند به راحتی و با قیمت مناسب به ارز مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. این طرح جدید، گامی مهم در راستای تحقق این هدف محسوب می‌شود.

همچنین، بانک مرکزی از شهروندان خواسته است تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سوء استفاده در اجرای این طرح، مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند. این امر به حفظ شفافیت و عدالت در توزیع ارز کمک خواهد کرد





