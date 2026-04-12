این مقاله به بررسی جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در خاورمیانه می‌پردازد و با استناد به دیدگاه‌های نظریه‌پردازان برجسته روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، اهمیت این جایگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله با تأکید بر موقعیت استراتژیک ایران، منابع انرژی و نقش آن در معادلات امنیتی منطقه‌ای، به تحلیل پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی ایران می‌پردازد.

جایگاه ایران در سیاست خاورمیانه همواره از موضوعات کلیدی و پراهمیت در تحلیل‌های راهبردی به شمار می‌رود. در بسیاری از تحلیل‌های غربی، ایران نه صرفاً به‌عنوان یک دولت، بلکه به‌عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک ی تعیین‌کننده در موازنه قدرت منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

این مقاله با تکیه بر سنت واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل و با استناد به دیدگاه‌های اندیشمندانی چون هنری کیسینجر، زبیگنیو برژینسکی، هالفورد مکیندر، نیکلاس اسپایکمن و جان مرشایمر، استدلال می‌کند که حساسیت نسبت به ایران تا حد زیادی به پتانسیل ژئوپلیتیکی این کشور در جهت تبدیل‌شدن به یک قدرت منطقه‌ای مستقل مرتبط است. این موضوع را می‌توان در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز مورد بررسی قرار داد؛ زیرا اصول بنیادینی مانند حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی و امنیت منطقه‌ای در شکل‌دهی به رفتار بازیگران بین‌المللی نقش بسزایی دارند. در چارچوب مکتب واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، سیاست جهانی به‌مثابه عرصه‌ای برای رقابت دولت‌ها بر سر کسب قدرت و تأمین امنیت تلقی می‌شود. در این رویکرد، دولت‌ها بر اساس توانایی‌های مادی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های راهبردی خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، نه بر اساس ارزش‌های داخلی و ایدئولوژی‌های سیاسی‌شان. هنری کیسینجر در تحلیل خود از نظم جهانی، بر اهمیت توازن قدرت تأکید می‌ورزد و معتقد است: «نظم بین‌المللی زمانی پایدار خواهد بود که بر مبنای نوعی توازن میان قدرت‌های اصلی بنا شده باشد». زبیگنیو برژینسکی نیز در تحلیل ساختار قدرت جهانی به این نکته اشاره می‌کند که «اوراسیا صفحه‌ای شطرنجی است که رقابت برای کسب برتری جهانی در آن همچنان ادامه دارد». از منظر حقوق بین‌الملل نیز، رقابت بین قدرت‌ها در سایه اصول حاکمیت دولت‌ها و برابری حاکمیتی که در منشور ملل متحد تصریح شده، جریان می‌یابد. به بیان دیگر، دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام سیاسی داخلی خود، دارای شخصیت حقوقی مستقل در نظام بین‌الملل هستند.\از سوی دیگر، در نظریه واقع‌گرایی تهاجمی جان مرشایمر، این‌گونه استدلال می‌شود که قدرت‌های بزرگ همواره در تلاش برای افزایش قدرت خود هستند. او معتقد است: «قدرت‌های بزرگ نه‌تنها به دنبال حفظ بقای خود هستند، بلکه در صورت امکان، سعی می‌کنند به هژمون منطقه‌ای تبدیل شوند». در چنین شرایطی، ظهور یک قدرت منطقه‌ای می‌تواند واکنش‌های متفاوتی را از سوی سایر بازیگران به‌دنبال داشته باشد. این واکنش‌ها اغلب در قالب سیاست‌های موازنه قوا یا مهار نمود پیدا می‌کنند. در این میان، تمرکز بر راه‌حل «تغییر رژیم» به‌عنوان راهکاری برای مسئله ایران، با چالش‌های نظری و حقوقی متعددی مواجه است. از یک سو، اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، چنین رویکردی را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر، در منطق ژئوپلیتیکی، موقعیت جغرافیایی، منابع و ظرفیت‌های راهبردی کشورها، مستقل از نوع حکومت باقی می‌مانند؛ بنابراین حتی تغییر ساختار سیاسی یک کشور نیز لزوماً جایگاه ژئوپلیتیکی آن را دستخوش تغییر اساسی نمی‌کند. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در اهمیت ژئوپلیتیکی ایران، موقعیت جغرافیایی استراتژیک آن است. ایران در تقاطع خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب آسیا قرار دارد؛ موقعیتی که در بسیاری از نظریه‌های کلاسیک ژئوپلیتیک مورد توجه قرار گرفته است. هالفورد مکیندر در نظریه معروف خود در مورد «محور جغرافیایی تاریخ» بیان می‌کند: «هر کس بر قلب زمین مسلط شود، بر جزیره جهانی فرمان خواهد راند». نیکلاس اسپایکمن نیز در نظریه «ریملند» بر اهمیت مناطق پیرامونی اوراسیا تأکید می‌کند: «کسی که بر ریملند حکومت کند، اوراسیا را کنترل خواهد کرد». ایران در حاشیه جنوبی این منطقه ژئوپلیتیکی واقع شده و به همین دلیل از منظر راهبردی دارای اهمیت ویژه‌ای است. این موقعیت استراتژیک، در کنار مجاورت با خلیج فارس و تنگه هرمز، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از منظر حقوق دریاها نیز، امنیت مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، از اهمیت بالایی برخوردار است. تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، محسوب می‌شود و هرگونه بی‌ثباتی در آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد.\کیسینجر در کتاب «نظم جهانی» بر دشواری‌های ایجاد نظم پایدار در خاورمیانه تأکید می‌کند و می‌نویسد: «خاورمیانه هرگز نظمی پایدار مشابه نظام وستفالیایی اروپا را تجربه نکرده است». در چنین محیطی، رقابت میان قدرت‌های منطقه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به معادلات امنیتی ایفا می‌کند. در این چارچوب، روایت نقل شده از دیدار دکتر علی لاریجانی با هنری کیسینجر نیز قابل‌توجه است. لاریجانی در خاطرات خود اشاره می‌کند که در گفت‌وگویی با کیسینجر، او تأکید کرده بود که مسئله اصلی در مورد ایران، صرفاً ماهیت حکومت آن نیست، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور است. به گفته لاریجانی، کیسینجر در آن دیدار به این نکته اشاره کرده بود که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های منطقه‌ای خود، همواره یکی از بازیگران مهم خاورمیانه باقی خواهد ماند. این برداشت، با منطق حقوق بین‌الملل نیز سازگار است؛ زیرا در نظام بین‌الملل، دولت‌ها به‌عنوان واحدهای حقوقی مستقل شناخته می‌شوند و تغییر ساختار داخلی آن‌ها، لزوماً جایگاه ژئوپلیتیکی‌شان را دگرگون نمی‌کند. عامل مهم دیگر در تعیین جایگاه ایران، برخورداری از منابع انرژی فراوان و نقش آن در اقتصاد ژئوپلیتیکی منطقه است. خاورمیانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق انرژی جهان شناخته می‌شود و بسیاری از اقتصادهای صنعتی، به منابع انرژی این منطقه وابسته‌اند. ایران با داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، جایگاه ویژه‌ای در این ساختار انرژی دارد. علاوه بر این، نزدیکی ایران به مسیرهای اصلی انتقال انرژی نیز اهمیت آن را دوچندان می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حقوق دریاها، امنیت مسیرهای انتقال انرژی، بخشی از امنیت اقتصادی جهانی تلقی می‌شود و به همین دلیل، ثبات این مناطق برای بسیاری از بازیگران بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت ژئوپلیتیکی ایران، تنها به تحولات معاصر محدود نمی‌شود. در قرن نوزدهم، رقابت میان امپراتوری روسیه و بریتانیا در آسیای مرکزی که به «بازی بزرگ» معروف شد، تا حد زیادی حول محور نفوذ در ایران شکل گرفت. در دوران جنگ سرد نیز، ایران یکی از متحدان مهم ایالات متحده در مهار نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در منطقه بود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران خاورمیانه ژئوپلیتیک واقع‌گرایی حقوق بین‌الملل

United States Latest News, United States Headlines