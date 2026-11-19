مراسم اهدای بیست‌وهفتمین دوره جایزه ترویج علم ایران با هدف گسترش فرهنگ علمی و پیوند دانش با زندگی روزمره مردم برگزار شد. بررسی تاریخچه، معیارهای انتخاب و بخش‌های مختلف این جایزه ملی.

بیست‌وهفتمین دوره جایزه ترویج علم ایران با هدف قدردانی از تلاشگران عرصه عمومی‌سازی دانش و تقویت پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی و زندگی شهروندان برگزار شد. این رویداد که سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین پل‌های ارتباطی میان محافل آکادمیک و عموم مردم عمل می‌کند، امسال نیز با حضور چهره‌های ماندگار و نهادهای فعال در این حوزه، به کار خود پایان داد. ترویج علم فراتر از ساده‌سازی مفاهیم پیچیده، شامل گسترش تفکر نقادانه، ایجاد انگیزه برای یادگیری و اتصال دستاوردهای فناوری به نیازهای روزمره جامعه است.

ریشه‌های تاریخی و تشکیل انجمن ترویج علم

پیشینه شکل‌گیری جایزه ترویج علم ایران به سال ۱۳۷۷ بازمی‌گردد، زمانی که نخستین دوره این مراسم در تالار حافظ دانشگاه کیش برگزار شد. در آن زمان، این اقدام چند سال پیش از تأسیس رسمی انجمن ترویج علم ایران و با هدف شناسایی کسانی که علم را به زبان ساده بیان می‌کردند، آغاز شده بود. برندهان نخستین دوره عبارت بودند از محمد فرهاد رحیمی برای طرح فیزیک‌سرا، سیدحسین حیان برای موزه علوم طبیعی یزد، و نیز پرویز شهریاری و عبدالحسین مصحفی که به دلیل فعالیت‌های مستمر مورد تقدیر قرار گرفتند.

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با گذشت زمان و افزایش نیاز به ارتباط ساختاریافته میان علم و جامعه، انجمن ترویج علم ایران در سال ۱۳۸۰ رسماً تأسیس شد و دبیرخانه دائمی این جایزه نیز در همان سال شکل گرفت. این انجمن با مأموریت گسترش بینش علمی، حمایت از مروجان دانش و ایجاد تعامل نظام‌مند با نهادهای مختلف، فعالیت‌های خود را گسترش داد. از سال ۱۳۹۱ نیز هفته ترویج علم که همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در ماه نوامبر برگزار می‌شود، به برنامه‌های اصلی این انجمن پیوست و بستری برای معرفی دستاوردهای علمی فراهم کرد.

بخش‌های تخصصی و نام‌های بزرگان ترویج علم

جایزه ترویج علم در طول دو دهه فعالیت خود طیف گسترده‌ای از حوزه‌های تخصصی را پوشش می‌دهد تا تمام ابعاد عمومی‌سازی دانش را در بر بگیرد. این بخش‌ها شامل پیشکسوتان، رسانه، محیط زیست، ادبیات کودک، سلامت و معلمان مناطق محروم است که هر کدام با نام بزرگان این عرصه مشخص شده‌اند. جایزه هنریک مجنونیان در حوزه محیط زیست و افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل این حوزه اهدا می‌شود. جایزه توران میرهادی نیز به فعالیت‌هایی اختصاص دارد که از طریق ادبیات کودک و نوجوان، زمینه آشنایی آن‌ها با علم و اندیشه را فراهم می‌کنند.

علاوه بر این‌ها، جایزه محمدعلی بهمن بیگی به معلمان و فعالان آموزشی در مناطق محروم تعلق می‌گیرد که با وجود کمبود امکانات، برای گسترش سواد علمی تلاش می‌کنند. جایزه محمدامین قانعی‌راد نیز با تأکید بر ارتباط فعالیت‌های علمی و مسائل اجتماعی، به بخش علم و جامعه اختصاص دارد. بخش رسانه نیز به روزنامه‌نگاران و نشریاتی توجه ویژه‌ای دارد که نقش مهمی در انتقال مفاهیم تخصصی به مخاطبان عمومی ایفا می‌کنند و انجمن‌ها نیز به عنوان نهادهای مروج علم ارزیابی می‌گردند.

معیارهای دقیق انتخاب برگزیدگان و روش‌های ارزشیابی

برای انتخاب برگزیدگان در این دوره، معیارهای مشخصی فراتر از شهرت علمی یا تعداد آثار پژوهشی در نظر گرفته شده است. کمیته داوران به عواملی مانند پشتکار، سابقه طولانی فعالیت، گستردگی مخاطبان، برنامه‌ریزی مؤثر و میزان اثرگذاری اقدامات توجه ویژه دارد. اصالت، نوآوری در روش‌های ارائه، روحیه کار گروهی و زمینه‌سازی برای مشارکت جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های علمی، از دیگر شاخص‌های کلیدی برای تعیین برندگان است که در شیوه‌نامه جایزه به دقت تعریف شده‌اند.

فعالیت‌های ترویجی می‌توانند در قالب‌های متنوعی از جمله تولید محتوای علمی، آموزش غیررسمی، فعالیت رسانه‌ای، تأسیس مراکز فرهنگی و انتشار کتاب انجام شوند. این انعطاف‌پذیری باعث شده است که افراد و مجموعه‌های متنوعی از جمله فعالان حوزه نجوم، نجوم‌شناسان، روزنامه‌نگاران علمی و نهادهای مدنی توانسته‌اند در دوره‌های مختلف این جایزه را دریافت کنند. در دوره‌های بعد از سال ۱۳۷۷، چهره‌هایی مانند محمود بهزاد و مهدی بهزاد و همچنین سرویس علمی خبرگزاری ایسنا در بیستمین دوره در سال ۱۳۹۸ مورد تقدیر قرار گرفتند.

دستاوردهای اخیر و چشم‌انداز آینده ترویج علم

در بیست‌وششمین دوره جایزه ترویج علم که در سال ۱۴۰۴ برگزار شد، افراد و مجموعه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف تقدیر شدند. جمشید ممتاز در بخش تلاش پایدار، گروه ارغنون هامون در بخش علم و جامعه، انجمن دیابت گابریک و خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در بخش نهادهای مروج علم، و سروش صلواتیان در بخش روش‌های خلاقانه و نوآوری، از جمله برندگان این دوره بودند که نشان‌دهنده تنوع رویکردها در گسترش فرهنگ علمی است.

هدف نهایی این جایزه و انجمن ترویج علم ایران، عبور از مرزهای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و قرار گرفتن دانش در دسترس عموم مردم است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود که جایزه ترویج علم ایران در سال جاری نیز با تقدیر از فعالان برتر، انگیزه بیشتری برای گسترش فرهنگ علمی در سراسر کشور ایجاد کند و به تقویت نگاه نقادانه و علمی در میان شهروندان کمک شایانی نماید.