مستند نازا به کارگردانی ریچل سور و یووال آبراهام با برنده شدن جایزه ویژه جشنواره ونیز، موجی از اعتراضات را در اسرائیل برانگیخت. این مستند به بررسی سیستم‌های هدف‌گیری هوشمند و تلفات غیرنظامیان در غزه می‌پردازد.

مستند "نازا" به کارگردانی ریچل سور و یووال آبراهام ، دو فیلم‌ساز اسرائیلی، موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران را در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از آن خود کند. این اثر تحسین‌شده با دریافت ۲۵ دقیقه تشویق ایستانه تماشاگران، رکورد تازه‌ای در تاریخ این جشنواره ثبت کرد. با این حال، نمایش این مستند در اسرائیل با واکنش‌های تندی از سوی مقامات ارشد دولت و ارتش این کشور مواجه شده است.

بررسی سیستم‌های هوش مصنوعی در هدف‌گیری

فیلم "نازا" در گفت‌وگو با ۲۴ افسر نظامی و اطلاعاتی اسرائیلی که هویتشان فاش نشده است، به بررسی تلفات غیرنظامیان در عملیات ادامه‌دار اسرائیل در غزه می‌پردازد. این افسران توضیح می‌دهند که چگونه از هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف احتمالی استفاده می‌شود. در سراسر فیلم، یووال آبراهام شب‌ها روی پشت‌بام‌هایی در تل‌آویو با منابعی که هویتشان پنهان مانده گفت‌وگو می‌کند و چراغ‌های شهر در پشت سرش می‌درخشد.

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فیلم‌سازان در این مستند ۸۰ دقیقه‌ای، سازوکارهای پشت کشتار حساب‌شده و گسترده غیرنظامیان فلسطینی را نشان می‌دهند. این جنگ پس از حمله‌های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رهبری حماس به اسرائیل آغاز شد. یکی از افراد حاضر در فیلم ادعا می‌کند که مجوز حمله‌ای برای یک هدف انسانی صادر شد که منجر به کشته شدن ۵۰۰ نفر شد. ارتش اسرائیل این ادعا را کاملاً نادرست خوانده است.

واکنش‌های تند مقامات امنیتی و سیاسی

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، این فیلم را بخشی از موج تحریک جهانی علیه یهودیان توصیف کرد. او به سازمان‌های اطلاعاتی دستور داده است کسانی که در این مستند شرکت کرده‌اند را شناسایی کنند. ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز گفته است که این فیلم حمله‌ای به اسرائیل است. میکی زوهار، وزیر فرهنگ، کارگردانان را به خیانت به کشور متهم کرد و خواستار لغو تابعیت آن‌ها شد.

وزارت بهداشت زیر نظر حماس اعلام کرده است که بیش از ۷۳ هزار فلسطینی، از جمله بیش از ۲۰ هزار کودک، در غزه کشته شده‌اند. در مقابل، دولت اسرائیل مدعی است که در نبرد با شبه‌نظامیان حماس تلاش زیادی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان انجام داده است. اسرائیل می‌گوید این شبه‌نظامیان در جاهایی مانند بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و پناهگاه‌ها مستقر می‌شوند. حماس استفاده از غیرنظامیان غزه به عنوان سپر انسانی را رد می‌کند.

افشای جزئیات سامانه هدف‌گیری و نظارت

فیلم "نازا" مستقیماً به موضع دولت و ارتش اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن تنها شبه‌نظامیان و کاهش آسیب به غیرنظامیان اشاره می‌کند. اما روایت سربازان حاضر در فیلم چیز دیگری را نشان می‌دهد. یووال آبراهام به بی‌بی‌سی گفته است که آن‌ها از یک عملیات نظامی دقیق و حساب‌شده برای کاهش خطر غیرنظامیان صحبت نمی‌کنند. تمرکز اصلی فیلم بر سامانه‌های هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی است.

یکی از سامانه‌های مورد بررسی در این مستند "بابا کجاست؟" نام دارد. فیلم‌سازان می‌گویند این سامانه وقتی هدف به خانه برمی‌گردد، به افسران اطلاعاتی خبر می‌دهد. گفته می‌شود این سامانه اعضای خانواده را ردیابی می‌کند و گاهی از طریق گوشی‌های همراه کودکان انجام می‌شود. ریچل سور توضیح می‌دهد که این سامانه نظارتی، مکالمات را برای یافتن جملاتی مانند "بابا کجاست؟" یا "کی می‌رسد؟" زیر نظر می‌گیرد.

تحقیقات میدانی و تضاد بصری فیلم

کارگردانان برای ساخت این مستند، نزدیک به سه سال روزنامه‌نگاری تحقیقی انجام دادند و با بیش از ۱۰۰ منبع گفت‌وگو کردند. این پروژه حاصل همکاری با روزنامه گاردین، تهیه‌کننده مستند و رسانه اسرائیلی-فلسطینی مجله ۹۷۲+ است. یووال آبراهام به بی‌بی‌سی گفت که با توانستن در صحبت با سربازان، توانستند از درون به سامانه‌های هدف‌گیری و دستورالعمل‌های پشت کشتار گسترده در غزه نگاه کنند.

فیلم‌سازان تصمیم گرفتند فیلم‌برداری را در تل‌آویو انجام دهند، زیرا بسیاری از سربازان و افسران اطلاعاتی که با آن‌ها مصاحبه شده‌اند اهل این شهر هستند. بیشتر صحنه‌های فیلم شب‌ها روی پشت‌بام‌های تل‌آویو می‌گذرد و تضاد آشکاری با تصاویر ویرانی غزه در لحظات پایانی فیلم دارد. ریچل سور دلیل این انتخاب را این می‌داند که آن‌ها از قشر نخبه جامعه اسرائیل هستند و گاهی خود را چپ‌گرا می‌دانند.