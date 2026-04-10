جان کری ، وزیر امور خارجه سابق آمریکا ، در اظهاراتی جنجالی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو ، نخست وزیر وقت اسرائیل، در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، طرحهایی را برای حمله نظامی به ایران ارائه کرده بود. به گفته کری، اوباما این طرحها را رد کرد و روسای جمهور بعدی آمریکا ، از جمله جو بایدن و جورج دبلیو بوش، نیز با این طرحها مخالفت کردند. کری تصریح کرد که دونالد ترامپ ، تنها رئیس جمهور آمریکا بود که این طرحها را پذیرفت.
این افشاگریها در حالی صورت میگیرد که تنشها میان ایران و اسرائیل در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و نگرانیها از احتمال درگیری نظامی در منطقه همواره وجود داشته است. اظهارات کری، نگاهی تازه به روابط پیچیده میان آمریکا، اسرائیل و ایران در دورانهای مختلف ریاست جمهوری آمریکا میاندازد و نشان میدهد که تصمیمگیری در مورد چالش ایران، همواره با ملاحظات و احتیاطهای فراوانی همراه بوده است.\از دیدگاه تحلیلگران سیاسی، روسای جمهور آمریکا همواره با در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی یک درگیری نظامی با ایران، از اتخاذ چنین تصمیمات پرریسکی اجتناب کردهاند. این تحلیلگران معتقدند که ورود به یک جنگ تمامعیار با ایران، میتواند عواقب گستردهای برای منطقه و منافع آمریکا داشته باشد. آنها به پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی منطقه، قدرت نظامی ایران، و حمایت متحدان ایران اشاره میکنند. همچنین، آنها بر این باورند که اجماع داخلی در آمریکا و حمایت بینالمللی برای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، ضروری است. به نظر میرسد که روسای جمهور پیشین آمریکا، با درک این پیچیدگیها و مخاطرات، همواره راهحلهای دیپلماتیک و مذاکره را بر گزینه نظامی ترجیح دادهاند. در این میان، نقش اسرائیل و فشارهای آن برای اقدام نظامی علیه ایران، همواره یکی از عوامل تاثیرگذار در این تصمیمگیریها بوده است.
جان کری ترامپ ایران نتانیاهو آمریکا حمله نظامی