جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا فاش کرد که تنها دونالد ترامپ طرح حمله به ایران را پذیرفته بود و روسای جمهور پیشین آمریکا با آن مخالفت کرده بودند.

جان کری ، وزیر امور خارجه سابق آمریکا ، در اظهاراتی جنجالی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو ، نخست وزیر وقت اسرائیل، در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، طرح‌هایی را برای حمله نظامی به ایران ارائه کرده بود. به گفته کری، اوباما این طرح‌ها را رد کرد و روسای جمهور بعدی آمریکا ، از جمله جو بایدن و جورج دبلیو بوش، نیز با این طرح‌ها مخالفت کردند. کری تصریح کرد که دونالد ترامپ ، تنها رئیس جمهور آمریکا بود که این طرح‌ها را پذیرفت.

این افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و نگرانی‌ها از احتمال درگیری نظامی در منطقه همواره وجود داشته است. اظهارات کری، نگاهی تازه به روابط پیچیده میان آمریکا، اسرائیل و ایران در دوران‌های مختلف ریاست جمهوری آمریکا می‌اندازد و نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در مورد چالش ایران، همواره با ملاحظات و احتیاط‌های فراوانی همراه بوده است.\از دیدگاه تحلیلگران سیاسی، روسای جمهور آمریکا همواره با در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی یک درگیری نظامی با ایران، از اتخاذ چنین تصمیمات پرریسکی اجتناب کرده‌اند. این تحلیلگران معتقدند که ورود به یک جنگ تمام‌عیار با ایران، می‌تواند عواقب گسترده‌ای برای منطقه و منافع آمریکا داشته باشد. آن‌ها به پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه، قدرت نظامی ایران، و حمایت متحدان ایران اشاره می‌کنند. همچنین، آن‌ها بر این باورند که اجماع داخلی در آمریکا و حمایت بین‌المللی برای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، ضروری است. به نظر می‌رسد که روسای جمهور پیشین آمریکا، با درک این پیچیدگی‌ها و مخاطرات، همواره راه‌حل‌های دیپلماتیک و مذاکره را بر گزینه نظامی ترجیح داده‌اند. در این میان، نقش اسرائیل و فشارهای آن برای اقدام نظامی علیه ایران، همواره یکی از عوامل تاثیرگذار در این تصمیم‌گیری‌ها بوده است. \در همین راستا، اخبار و رویدادهای دیگری نیز در رابطه با اوضاع منطقه و ایران منتشر شده است. تأکید عراق و مصر بر همکاری بین‌المللی برای حفظ آتش‌بس، نشان‌دهنده تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها است. بازگشایی سفارت اسپانیا در ایران، حاکی از تمایل این کشور برای حفظ روابط دیپلماتیک با ایران است. اولین اظهارات بنیامین نتانیاهو پس از آتش‌بس ایران و آمریکا، مبنی بر وجود اهدافی در ایران، نشان می‌دهد که اسرائیل همچنان به دنبال دستیابی به اهداف خود در منطقه است. همچنین، اخبار مربوط به قیمت طلا، دلار، یورو و سکه در بازار ایران، نشان‌دهنده تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات سیاسی و منطقه‌ای است. تغییر در نحوه فعالیت ادارات از روز شنبه، بیانگر تلاش‌های دولت برای تنظیم امور در شرایط جدید است. در مجموع، این اخبار نشان‌دهنده پیچیدگی‌های اوضاع در منطقه و تأثیر متقابل تحولات سیاسی و اقتصادی بر یکدیگر است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جان کری ترامپ ایران نتانیاهو آمریکا حمله نظامی

United States Latest News, United States Headlines