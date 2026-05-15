جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا، با همتای کوبایی خود در هاوانا دیدار کرد و از تمدید پیشنهاد کمک ۱۰۰ میلیون دلاری ایالات متحده برای کاهش اثرات محاصره نفتی خبر داد.

دولت کوبا اعلام کرد که جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا، پس از تمدید پیشنهاد کمک ۱۰۰ میلیون دلاری ایالات متحده برای کاهش اثرات محاصره نفتی، با همتای کوبایی خود در وزارت کشور در هاوانا دیدار کرده است. این دیدار به مقامات آمریکایی گفته شده است که هاوانا تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده نیست. کمبود سوخت مانند گازوئیل و نفت کوره، به دلیل فشار اعمال شده از سوی ایالات متحده بر تامین مواد ضروری این کشور کمونیستی تشدید شده و باعث شده بیمارستان‌های کوبا نتوانند به طور عادی کار کنند و مدارس و ادارات دولتی تعطیل شوند. همچنین، میگل دیاز-کانل، رئیس جمهور کوبا، گفت که به جای ارائه کمک، اگر ایالات متحده محاصره خود را لغو کند، شرایط می‌تواند سریع‌تر بهبود یابد. هر دو طرف همچنین بر علاقه خود به توسعه همکاری‌های دوجانبه بین سازمان‌های مجری قانون به نفع امنیت هر دو کشور و همچنین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

