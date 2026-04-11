جان کری: ترامپ رویای نتانیاهو را با جنگ علیه ایران محقق کرد و پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز را هشدار داد

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، جان کری، در مصاحبهای با انتقاد از تصمیم ترامپ برای جنگ علیه ایران، پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز را هشدار داد و تاکید کرد که ترامپ بدون وجود تهدید قریبالوقوع، رویای نتانیاهو را محقق کرد. وی همچنین به مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا اشاره کرد و نسبت به حصول نتیجه ابراز تردید کرد.
جان کری ، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در مصاحبهای اظهار داشت که دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق آمریکا، بدون وجود تهدید قریبالوقوع از سوی ایران ، رویای بنیامین نتانیاهو ، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را با برپایی جنگ ی غیرقانونی علیه ایران محقق کرد. کری در این مصاحبه که توسط شبکه ترکیهای هابرلر منتشر شد، به پیامدهای بسته ماندن تنگه هرمز و تشدید تنشها در منطقه پرداخت.
وی که از مذاکرهکنندگان اصلی در توافق هستهای ۲۰۱۵ بود، نسبت به وضعیت کنونی منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت که این وضعیت به مراتب خطرناکتر از قبل شده است، چرا که تنگه هرمز اکنون تحت کنترل ایران قرار دارد. کری هشدار داد که گسترش این جنگ به اقتصاد جهانی میتواند عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد. وی با اشاره به درخواستهای مکرر نتانیاهو از روسای جمهور پیشین آمریکا برای حمله به ایران، تاکید کرد که ترامپ تنها کسی بود که به این درخواستها پاسخ مثبت داد. کری همچنین به چالش کشیدن ادعای دولت ترامپ مبنی بر وجود تهدید قریبالوقوع از سوی ایران، گفت که ایران پیش از جنگ، هیچ تهدیدی برای آمریکا محسوب نمیشد. وی تاکید کرد که توافق هستهای، مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شده بود و هیچ دلیلی برای اقدام نظامی وجود نداشت. در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ایران، مقامات تهران اعلام کردند که تردد کشتیها از تنگه هرمز منوط به هماهنگی با ایران است و کشتیهای مرتبط با آمریکا، اسرائیل و متحدان آنها اجازه عبور نخواهند داشت. این اقدام، شوک بزرگی به بازارهای جهانی انرژی وارد کرد و هزینههای زندگی را در سراسر جهان افزایش داد. با این حال، مقامات ایران تاکید کردهاند که تنگه هرمز را نبستهاند، اما به دلیل افزایش تنشها، کشتیها از عبور از این تنگه خودداری میکنند. تلاشهای آمریکا برای تشکیل ائتلاف بینالمللی جهت اسکورت کشتیها با مخالفت متحدان این کشور مواجه شد. در ادامه این گزارش، کری به مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان اشاره کرد و ابراز تردید کرد که آیا دولت ترامپ توانایی انجام مذاکرات سازنده را دارد یا خیر. وی با انتقاد از شکافهای عمیق راهبردی در دولت ترامپ، آن را بیسابقه در تاریخ آمریکا توصیف کرد. مذاکرات در اسلامآباد با حضور مقامات ارشد دو کشور در حال برگزاری است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در بدو ورود به پاکستان، با اشاره به تجربه تلخ مذاکرات با آمریکا، نسبت به حصول نتیجه در این مذاکرات ابراز بدبینی کرد. وی تاکید کرد که در گذشته، آمریکا در جریان مذاکرات، مرتکب حملات و جنایات جنگی شده است. در بخش دیگری از این مصاحبه، کری به پیشنهادهای نتانیاهو به روسای جمهور پیشین آمریکا برای حمله به ایران اشاره کرد و گفت که همه آنها این پیشنهاد را رد کرده بودند. وی تاکید کرد که تنها ترامپ به این درخواستها پاسخ مثبت داد و با برپایی جنگ علیه ایران، رویای نتانیاهو را محقق کرد. کری همچنین به اهمیت مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ غیرقانونی اشاره کرد و بر لزوم دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک تاکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری در اسلامآباد به نتیجهای مثبت منجر شود و از گسترش بیشتر جنگ جلوگیری شود. وی گفت که بازگشایی مشروط تنگه هرمز پس از آتشبس مورد توافق قرار گرفت اما بازگشایی کامل آن نیازمند توافقی جامع برای پایان جنگ است
