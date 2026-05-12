جان بولتون: ترامپ باخته و به دنبال خروج دیپلماتیک از سپاه پاسداران است

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در یادداشت خود در روزنامه واشنگتن پست با اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خاطرنشان کرد: رئیس جمهور ترامپ هفته هاست که به طور آشکار مشتاق توافقی است که به او اجازه دهد پیروزی خود را برای چیزی اعلام کند اما به شدت هم از ایجاد یک توافق هسته‌ای شبیه به توافق دولت باراک اوباما و انتقادات اجتناب ناپذیری می ترسد.

به گزارش ایسنا، به گفته بولتون، بخش زیادی از ساخت این تله به کارهایی بست که ترامپ انجام نداد. او قبل از شروع حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران هرگز توضیحی برای آمریکایی ها ارائه نداد و ظاهرا اعضای کنگره را در جریان امور قرار نداده است. ترامپ همچنین با متحدان ایالات متحده، نه در ناتو، نه در خلیج فارس و نه با دوستان هند و اقیانوس آرام آمریکا که به شدت به نفت خاورمیانه وابسته هستند، مشورت نکرد.

این در حالی است که جورج اچ. دبلیو بوش همه این کارها را قبل از آغاز عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ انجام داد.

مقام پیشین کاخ سفید در ادامه به طرح تعلیق شده ترامپ برای به اصطلاح آزادسازی تنگه هرمز پس از برقراری آتش بس اشاره کرد و نوشت: اکنون ترامپ متوقف شده و اکنون به نظر می رسد که او باخته است، در حالی که امیدوار است سپاه پاسداران ایران به او یک خروج دیپلماتیک بدهد، کاری که تاکنون از انجام آن خودداری کرده است. در عوض، مقامات ایران به دنبال زمان هستند تا خود را از نظر نظامی بازسازی و تقویت کنند.

آنها به درستی شاهد آن هستند که مشکلات سیاسی داخلی ترامپ بیش از موضوع ایران، او را آزار می دهد. بنابراین، حتی اگر تهران آتش بس پیشنهادی ترامپ را به عنوان مبنایی برای مذاکرات آینده پذیرفته باشد، جمهوری اسلامی برای انجام هر کار اساسی، از جمله باز کردن تنگه هرmoz، عجله نخواهد کرد.

جان بولتون که همواره به عنوان فردی جنگ طلب و به شدت ضد ایرانی شناخته می شود در یادداشت خود درباره از سرگیری گزینه نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز افزود: کاملاً قابل پیش بینی است که تهران می تواند تنگه را مانند چرخاندن یک کلید باز و بسته کند و فشار را به صلاح دید خود افزایش یا کاهش دهد





