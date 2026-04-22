جانشین کوک در اپل: آیا جان ترنوس وارث تاج و تخت خواهد بود؟

بررسی شایعات پیرامون کناره‌گیری تیم کوک از اپل و ارزیابی پتانسیل جان ترنوس به عنوان جانشین او، همراه با چالش‌های پیش روی اپل در زمینه هوش مصنوعی و روابط سیاسی.

مدتی است شایعاتی پیرامون کناره‌گیری تیم کوک ، مدیرعامل ۶۵ ساله اپل ، به گوش می‌رسد. در این میان، نام جان ترنوس ، ۵۱ ساله، معاون ارشد بخش سخت‌افزار، به عنوان محتمل‌ترین جانشین مطرح شده است.

اخیراً فرصتی برای ملاقات غیررسمی با آقای ترنوس داشتم و از او پرسیدم که آیا واقعاً وارث تاج و تخت اپل خواهد بود یا خیر. او با خنده‌ای زیرکانه، پاسخی داد که در محافل خبری به «پاسخ سیاستمدارانه» معروف است؛ یعنی از پاسخ مستقیم به سؤال طفره رفت. در عوض، با شور و اشتیاق از رهبری تیم کوک تمجید کرد، هرچند دلیلی آشکار برای این دیدار ناگهانی پس از ۲۵ سال همکاری وجود نداشت.

آقای ترنوس فردی خوش‌برخورد و صمیمی به نظر می‌رسید و صحبت‌هایش، اگرچه کمی بی‌روح، اما با دقت و ظرافت ارائه می‌شد. متاسفانه نتوانستم اطلاعات دست اولی از او کسب کنم، زیرا او حتی برای لحظه‌ای هم از مواضع محتاطانه خود عقب‌نشینی نکرد. اپل به طرز چشمگیری در مدیریت دقیق اطلاعات و کنترل روایت‌های رسانه‌ای، حتی در جلسات خصوصی، مهارت دارد. با وجود این مهارت در طفره رفتن از پاسخ به سؤالات، اپل با چالش‌های مهمی روبرو است.

به نظر می‌رسد اپل در انتخاب جانشین برای تیم کوک، فردی با ویژگی‌های مشابه او را در نظر گرفته است: آرام، استوار و قابل اعتماد. در حالی که استیو جابز، یکی از بنیان‌گذاران اپل، به خاطر نبوغ و در عین حال، بدخلق بودن و تندخویی‌اش شناخته می‌شد، تصور اینکه تیم کوک یا جان ترنوس رفتاری مشابه از خود نشان دهند، دشوار است. هیچ‌کدام از آن‌ها از شخصیت‌های آتشین و جنجالی حاکم بر فضای سیاسی آمریکا نیستند.

کوک و جابز در مجموع حدود ۳۰ سال از تاریخ ۵۰ ساله اپل را مدیریت کرده‌اند. با وجود اینکه کوک در گذشته بر کمبود زنان در بخش فناوری تاکید داشته و گفته است «هیچ عذر موجهی» برای این مسئله وجود ندارد، اپل، مانند بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری، هنوز نتوانسته است یک زن را در جایگاه رهبری ارشد قرار دهد.

از جان ترنوس با عنوان «مرد محصول‌محور» یاد می‌شود و او خود نیز ابراز علاقه کرده است که در فرآیند توسعه محصولات، حضوری فعال و مستقیم داشته باشد. تیم کوک در ابتدا به عنوان «مرد اجرایی» شناخته می‌شد، اما او نیز علاقه زیادی به سخت‌افزار دارد. در اولین ملاقاتم با او، مجذوب دستگاه ضبط صدای قدیمی متعلق به بی‌بی‌سی شدم و او با دقت و علاقه آن را بررسی می‌کرد.

زمانی که مجبور شدم از تیم او هدفون باسیم قرض بگیرم، از اینکه در عصر ایرپاد، هنوز استفاده از این نوع هدفون‌ها در دفتر مرکزی اپل مجاز است، تعجب کردم. او با جدیت پاسخ داد که این محصول هنوز به فروش می‌رسد.

بعدها یکی از همکارانش به من گفت که کوک هنگام بازدید از یک فروشگاه اپل در اروپا، هدفون‌های باسیم را روی دیوار دیده و از من خواسته بود که به او اطلاع دهم آیا هنوز هم مورد توجه مشتریان هستند یا خیر. برای تیم کوک، موفقیت نسبی آخرین محصول بزرگ اپل، یعنی هدست واقعیت مجازی ویژن پرو که با قیمتی ده برابر رقبا و سال‌ها پس از فراگیر شدن واقعیت مجازی وارد بازار شد، ناامیدکننده بوده است.

اپل به رویکرد آهسته و استراتژیک خود شهرت دارد و این رویکرد تا به امروز سود سرشاری برای این شرکت به ارمغان آورده است. آیفون در سال ۲۰۰۷ اولین گوشی هوشمند بازار نبود، اما محصولی بود که چشم‌انداز این صنعت را به طور کامل تغییر داد.

با این حال، اپل با انتقاداتی مبنی بر کندی در پاسخ به تقاضای فزاینده برای هوش مصنوعی روبرو شده است و در نهایت تصمیم گرفته است فناوری‌های چت‌جی‌پی‌تی و جمنای را در سیستم‌عامل‌های خود ادغام کند. این تصمیم، برخلاف انتظار، نشان‌دهنده مشارکت با دیگران به جای توسعه هوش مصنوعی اختصاصی است.

با این حال، هوش مصنوعی، با وجود تمام تبلیغات، هنوز در مراحل آزمون و خطا قرار دارد و گزارش‌هایی از نرخ پذیرش پایین در میان کسب‌وکارها و بزرگ‌نمایی بیش از حد آن به گوش می‌رسد. سوزانا استریتر، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در ولث کلاب، معتقد است که اپل تمام توان خود را صرف فرصت‌های هوش مصنوعی نکرده است و جان ترنوس احتمالاً این استراتژی تدافعی را ادامه خواهد داد، که با توجه به نگرانی‌ها درباره احتمال ترکیدن حباب هوش مصنوعی، منطقی به نظر می‌رسد.

البته این موضوع را نباید به رقبای اپل در حوزه فناوری اطلاع داد که تمام منابع خود را صرف هوش مصنوعی کرده‌اند. یکی از مراحل بعدی در توسعه هوش مصنوعی، تجسم فیزیکی آن است که به معنای ربات‌ها است. آیا ترنوس باید به فکر معرفی یک ربات انسان‌نما به عنوان محصول بعدی اپل باشد؟ آیا این شرکت می‌تواند از تولید محصولات مصرفی کوچک و صیقلی به سمت ربات‌های بزرگ تغییر مسیر دهد؟

محصولات اپل به طراحی زیبا و ظریف خود مشهور هستند، اما هوش مصنوعی لزوماً نباید در دستان شما زیبا به نظر برسد؛ بلکه باید کارایی داشته باشد. چالش دیپلماتیک دیگری که ترنوس باید با آن روبرو شود، نحوه تعامل با رئیس‌جمهور آمریکا است که به دمدمی‌مزاج بودن مشهور است. تیم کوک همواره بر بی‌طرفی سیاسی خود تاکید کرده است، اما او به صندوق انتخابات دونالد ترامپ کمک مالی کرده و حتی یک مجسمه طلایی به او هدیه داده است.

با وجود این، اپل در جریان سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ آسیب دید، زیرا هنوز نتوانسته است به طور کامل از زنجیره تامین خود در چین رها شود





