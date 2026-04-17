جانشین پلیس راه راهور فراجا از وضعیت ترافیکی نیمه سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و اعلام کرد که محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. وی همچنین از مسدود بودن برخی محورهای شریانی و غیرشریانی به دلیل شرایط جوی یا عملیات عمرانی خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و کسب اطلاع از وضعیت راه‌ها، سفر خود را مدیریت کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، سردار سیاوش محبی، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد و از ترافیک نیمه سنگین در برخی آزادراه‌های منتهی به پایتخت خبر داد. وی در این باره اظهار داشت: در حال حاضر، شاهد ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران، به ویژه در محدوده پارک چیتگر هستیم. همچنین، آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی نیز با ترافیک نیمه سنگین مواجه است.

سردار محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور، خاطرنشان کرد: خوشبختانه، تردد در محورهای مهمی مانند چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است. وی تاکید کرد که هیچ‌گونه مداخلات جوی، اعم از بارش و مه، در این محورهای شمالی مشاهده نمی‌شود و رانندگان می‌توانند با اطمینان خاطر از این مسیرها تردد کنند.

این مقام مسئول همچنین به محورهای مسدود شریانی پرداخت و جزئیات آن را اعلام کرد. محور قدیم بستان‌آباد–میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه به دلیل عملیات عمرانی مسدود است و رانندگان برای تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن–راه فرعی هشترود–میانه استفاده کنند. همچنین، آزادراه تبریز–زنجان در محدوده عزیزکندی تا قویون قشلاقی در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود می‌باشد. سردار محبی در این خصوص توصیه کرد که رانندگان از مسیر جایگزین سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی استفاده نمایند تا از اتلاف وقت جلوگیری شود.

وی در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای پاتاوه–دهدشت و هشتگرد–طالقان تا اطلاع ثانوی به دلیل شرایط خاص، مسدود اعلام شده‌اند. این انسدادها موقتی بوده و پس از رفع موانع، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از محورهایی خبر داد که به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند. محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (در هر دو مسیر رفت و برگشت) و وازک–بلده در حال حاضر به دلیل شرایط جوی فصلی و احتمال بروز خطر، مسدود می‌باشند. این محورها معمولاً در فصول خاصی از سال به دلیل برف، یخبندان یا ریزش کوه دچار انسداد می‌شوند و بازگشایی آنها منوط به بهبود شرایط جوی و ایمن‌سازی مسیر است.

در پایان، سردار محبی از تمامی رانندگان درخواست کرد تا ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق رسانه‌های رسمی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور اطلاع کسب کنند. وی همچنین بر مدیریت زمان سفر تاکید کرد و توصیه نمود تا در صورت امکان، از انجام سفر در ساعات پرترافیک خودداری شود. این توصیه‌ها با هدف ارتقاء ایمنی سفر و کاهش حوادث جاده‌ای ارائه شده است. همچنین، از رانندگان خواسته شده است تا در طول مسیر به علائم هشداردهنده توجه کرده و از هرگونه سرعت غیرمجاز و سبقت غیرایمن پرهیز نمایند. توجه به هشدارهای هواشناسی و اطلاعات راه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در سفری ایمن و لذت‌بخش داشته باشد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که تمرکز اصلی پلیس راهور بر روان‌سازی ترافیک در محورهای ورودی کلانشهرها و اطمینان از ایمنی مسیرهای کوهستانی و شمالی کشور است. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش مستمر برای تامین آسایش و امنیت مسافران در ایام تعطیل و غیرتعطیل است.





