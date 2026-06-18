تیم‌های ملی جمهوری چک و آفریقای جنوبی، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی به مصاف هم می‌روند. این بازی، در گروه A جام جهانی ۲۰۲۶، برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی را دارد.

تیم‌های ملی جمهوری چک و آفریقای جنوبی ، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزش گاه آزتکا مکزیکوسیتی به مصاف هم می‌روند. این بازی، در گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ ، برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی را دارد.

چک و آفریقای جنوبی، هر دو در هفته اول شکست خورده‌اند (چک ۲-۱ برابر کره جنوبی و آفریقای جنوبی ۲-۰ مقابل مکزیک) و با صفر امتیاز در قعر گروه قرار دارند. برنده این مسابقه، می‌تواند به کورس صعود بازگردد و شانس خود را برای راهیابی به مرحله حذفی زنده نگه دارد. چک در ۵ بازی اخیر خود ۲ برد، ۲ تساوی و ۱ باخت داشته است. آفریقای جنوبی نیز در ۵ بازی اخیر، ۱ برد، ۳ تساوی و ۱ باخت.

پاتریک شیپ و آدام هلوژک از چک، در مقابل پرسی تائو و لارس فاستر از آفریقای جنوبی، از جمله ستاره‌های این دیدار هستند. جام جهانی ۲۰۲۶؛ ساعت بازی قطر و کانادا در بازی بعدی، قطر و کانادا در ساعت ۲۱:۰۰ به مصاف هم می‌روند. این بازی، در گروه B جام جهانی ۲۰۲۶، برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی را دارد.

قطر و کانادا، هر دو در هفته اول شکست خورده‌اند (قطر ۱-۰ برابر اسپانیا و کانادا ۱-۰ مقابل کرواسی) و با صفر امتیاز در قعر گروه قرار دارند. برنده این مسابقه، می‌تواند به کورس صعود بازگردد و شانس خود را برای راهیابی به مرحله حذفی زنده نگه دارد. قطر در ۵ بازی اخیر خود ۱ برد، ۳ تساوی و ۱ باخت داشته است. کانادا نیز در ۵ بازی اخیر، ۱ برد، ۳ تساوی و ۱ باخت.

خلیفه و هارولد کمپبلا از قطر، در مقابل دیلان لارنس و لیساندرو کاپ از کانادا، از جمله ستاره‌های این دیدار هستند.





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