جام جهانی ۲۰۲۶ با میزبانی مشترک سه کشور، افزایش تیم‌ها به ۴۸ و ۳۹ روز مسابقه، طولانی‌ترین دوره تاریخ خود را رقم می‌زند. این خبر با بررسی ویژگی‌های منحصر به فرد این جام و چالش‌های تماشا برای هواداران ایرانی ارائه می‌شود.

جام جهانی 2026 از روز پنجشنبه ۲۱ خرداد آغاز می‌شود و طولانی‌ترین دوره تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود. بیست‌وسومین جام جهانی فوتبال از ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ با دیدار افتتاحیه مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی آغاز می‌شود و بزرگ‌ترین رویداد فوتبال ی جهان بار دیگر توجه میلیون‌ها هوادار را به خود جلب می‌کند.

این دوره به دلایل متعددی منحصر به فرد است: نخستین بار که سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا به‌طور مشترک میزبان هستند و همچنین برای اولین بار ۴۸ تیم در این رقابت حضور دارند. ۱۵ ورزشگاه در شهرهای مختلف این سه کشور در طول ۳۹ روز میزبان دیدارهای جام خواهند بود. افزایش تیم‌ها، گسترش جغرافیای میزبان و حضور همزمان قدرت‌های سنتی و تیم‌های نوظهور، این دوره راpeculiarن saddleشده است.

علاقه‌مندان ایرانی نیز با توجه به اختلاف ساعت قابل‌توجه با آمریکای شمالی، برای دنبال کردن مرحله گروهی که در ساعات بامداد و صبح به وقت ایران برگزار می‌شود، برنامه‌ریزی می‌کنند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جام جهانی ۲۰۲۶ میزبانی آمریکا مکزیک کانادا ۴۸ تیم طولانی‌ترین جام فوتبال تیم ملی ایران برنامه ریزی تماشا اختلاف ساعت

United States Latest News, United States Headlines