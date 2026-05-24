اگر چه تیم ملی فوتبال ایران بلیط حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفته، اما گمانهزنیها در مورد غیاب یا حضور ایران پایان نیافته است.
در تاریخ جام جهانی فوتبال کشورهای مختلفی به علت تحریم، محرومیت یا علل دیگر غایب بودهاند. ... اولین دوره از جام جهانی در سال ۱۹۳۰ در اروگوئه با حضور ۱۳ تیم برگزار شد که تنها چهار تیم از اروپا بودند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی سابق. ...
جام جهانی ۱۹۳۸ به میزبانی فرانسه نیز با پدیده بایکوت همراه بود. آرژانتین و اروگوئه معتقد بودند که این مسابقات باید به تناوب در اروپا و آمریکای جنوبی برگزار شود و از این رو، با تحریم بازیها از شرکت در جام جهانی خودداری کردند. ... همچنین اتریش که دو ماه پیش از مسابقات توسط رژیم نازی اشغال شده بود، از حضور در مسابقات خودداری کرد و اسپانیا نیز به دلیل جنگ داخلی به جام جهانی نیامد