در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، دیدار تیمهای ملی ژاپن و تونس به عنوان هزارمین مسابقه تاریخ این رقابتها ثبت خواهد شد. این مسابقه نمادین، علاوه بر اهمیت جدولی بازی، آن را به یکی از خاصترین مسابقات این دوره تبدیل کرده است.
گاهی یک مسابقه فقط سه امتیاز ندارد؛ گاهی خودش بخشی از تاریخ است. دیدار تیمهای ملی ژاپن و تونس در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان هزارمین مسابقه تاریخ این رقابتها ثبت خواهد شد؛ اتفاقی نمادین که در کنار اهمیت جدولی بازی، آن را به یکی از خاصترین مسابقات این دوره تبدیل کرده است.
جام جهانی که نخستین بار در سال ۱۹۳۰ با حضور ۱۳ تیم در اروگوئه برگزار شد، حالا پس از ۹۶ سال به چهار رقمی شدن تعداد مسابقات خود رسیده است. فیفا دو دیدار همزمان فرانسه - مکزیک و آمریکا - بلژیک در ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۰ را نخستین بازیهای تاریخ این تورنمنت میداند و از آن زمان تاکنون، با گسترش تدریجی رقابتها، شمار مسابقات به هزار رسیده است.
رشد جام جهانی در دهههای مختلف، نقش مهمی در ثبت این رکورد داشته است. مسابقات از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۸ با ۱۶ تیم برگزار میشد، در سال ۱۹۸۲ به ۲۴ تیم و ۵۲ بازی رسید، از ۱۹۹۸ با حضور ۳۲ تیم ۶۴ مسابقه داشت و حالا در نخستین دوره ۴۸ تیمی، تعداد بازیها به ۱۰۴ مسابقه افزایش یافته است. جالب اینکه پانصدمین مسابقه تاریخ جام جهانی نیز در سال ۱۹۹۴ و همزمان با دو دیدار مرحله گروهی برگزار شده بود.
فیفا برای قضاوت این مسابقه ویژه، ایشتوان کواچ، داور رومانیایی، را انتخاب کرده است. او که در جام جهانی ۲۰۲۲ تنها به عنوان داور چهارم فعالیت میکرد، این بار نخستین قضاوت خود در جام جهانی را انجام میدهد. همچنین کواچ و دو کمکداور رومانیایی این بازی با لباسهایی ویژه که نوار طلایی و نشان «هزارمین مسابقه جام جهانی» روی آن نقش بسته، وارد زمین خواهند شد.
اما این مسابقه فقط یک مناسبت تاریخی نیست و از نظر ورزشی نیز اهمیت بالایی دارد. ژاپن پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر هلند برای نخستین پیروزی خود تلاش میکند و تونس که در بازی نخست با نتیجه ۵ بر یک برابر سوئد شکست خورد، برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود چارهای جز کسب امتیاز ندارد. شکست سنگین تونس باعث شد فدراسیون فوتبال این کشور صبری لموشی را برکنار کند و هدایت تیم را به اروه رنار بسپارد.
به این ترتیب، هزارمین مسابقه تاریخ جام جهانی، نخستین حضور رنار روی نیمکت تونس نیز خواهد بود. ژاپن و تونس پیش از این تنها یک بار در جام جهانی برابر هم قرار گرفتهاند که آن دیدار در سال ۲۰۰۲ با پیروزی ۲ بر صفر ساموراییها به پایان رسید.
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