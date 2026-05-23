پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی زیر ۱۷ سال در قطر، ترکیب معنی‌دار ۴۸ تیم حاضر در این رقابت را مشاهده کردیم. اشتیاق و هیجان با گروه‌های جذاب همراه شده است و پرتابل‌ترین گروه‌ها با آرژانتین، استرالیا و دانمارک در گروه «C» و همچنین با دیدار گروه‌های بازی این دو کشور در گروه «L»، شکل گرفته است. در گروه «I» برزیل با ایرلند، تانزانیا و کاستاریکا هم‌گروه است و اسپانیا که در گروه «H» میزبان چین، فیجی و مراکزی است، باید بدون مشکل صعود کند، اما با آغاز مراحل حذفی، با رقبای سرسخت‌تری روبرو خواهد شد.

مراسم قرعه‌کشی جام جهانی زیر ۱۷ سال فوتبال در قطر برگزار شد و حالا ترکیب ۴۸ تیم حاضر در یکی از مهم‌ترین رقابت‌های پایه جهان مشخص شده است.

همزمان با افزایش تب و تاب جام جهانی فوتبال بزرگسالان به میزبانی مشترک سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک؛ در گوشه دیگری از جهان، کشور قطر قرعه‌کشی جام جهانی زیر ۱۷ سال فیفا را برگزار کرد و ترکیب نهایی ۴۸ تیم حاضر در این رقابت‌ها برای نبرد بر سر کسب عنوان قهرمان فوتبال نوجوانان جهان در دوحه مشخص شد. در میان گروه‌های شکل‌گرفته، گروه «C» با حضور آرژانتین، استرالیا و دانمارک، همچنین گروه «L» که ژاپن باید در آن به مصاف کلمبیا و صربستان برود، از جذاب‌ترین و دشوارترین گروه‌های مسابقات به نظر می‌رسند.

گروه «I» نیز از جمله گروه‌هایی است که انتظار می‌رود مسابقات پرهیجانی را رقم بزند. برزیل در این گروه با ایرلند، تانزانیا و کاستاریکا هم‌گروه شده و روی کاغذ شانس بالایی برای عبور آسان از مرحله گروهی دارد، هرچند پیش‌بینی می‌شود مسیر این تیم در مراحل حذفی احتمالا به‌مراتب دشوارتر باشد.

اسپانیا که در گروه «H» در کنار چین، فیجی و مراکش قرار گرفته است نیز باید بدون مشکل جدی صعود کند، اما این تیم هم با آغاز مراحل حذفی، با رقبای سرسخت‌تری روبه‌رو خواهد شد





