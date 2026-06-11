جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی برای مکزیک برای نشان دادن توانایی مدیریت یک رویداد در ابعاد جهانی است، اما چالش‌های اقتصادی و امنیتی همچنان وجود دارند. جنگ فرسایشی دولت با کارتل‌های مواد مخدر، نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی در برخی شهرها، و حساسیت‌های ویژه‌ای که برای تیم‌های حاضر در جام جهانی ایجاد شده است، بخشی از واقعیت اجتماعی و سیاسی این کشور هستند. با این حال، برگزاری این مسابقات می‌تواند فرصتی برای نمایش ثبات و امنیت و همچنین ایجاد درآمد اقتصادی برای مکزیک باشد.

جام جهانی ۲۰۲۶ در شرایطی با دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه تاریخی آزتکا آغاز می‌شود که فضای پیرامون این مسابقه بسیار فراتر از یک رقابت فوتبالی است.

مکزیک برای سومین بار در تاریخ، میزبانی جام جهانی را تجربه می‌کند و نخستین کشوری است که به چنین رکوردی دست یافته است. دیدار افتتاحیه در ورزشگاهی برگزار می‌شود که خاطرات پله، مارادونا و دو فینال تاریخی جام جهانی را در دل خود جای داده و اکنون قرار است آغازگر بزرگ‌ترین دوره تاریخ این مسابقات باشد؛ تورنمنتی با ۴۸ تیم و ۱۰۴ مسابقه.

اما در بیرون از دیوارهای آزتکا، مکزیک همچنان با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که سال‌هاست بخشی از واقعیت اجتماعی و سیاسی این کشور شده‌اند؛ از جنگ فرسایشی دولت با کارتل‌های مواد مخدر تا دغدغه‌های اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی در برخی شهرها و البته حساسیت‌های ویژه‌ای که برای تیم‌های حاضر در جام جهانی ایجاد شده است. اگر مسئله امنیت بزرگ‌ترین چالش سیاسی مکزیک باشد، اقتصاد مهم‌ترین دغدغه اجتماعی این کشور محسوب می‌شود...





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