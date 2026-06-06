جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶: میلیاردها دلار درآمد برای کشورهای میزبان

فیفا برنامه‌های ویژه‌ای برای درآمدزایی کشورهای میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تدارک دیده است. این رویداد می‌تواند بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشورهای میزبان را تحت تأثیر قرار دهد و برای شرکت‌های هتلی، خطوط هوایی، فروشگاه‌ها و رستوران‌ها سود قابل توجهی ایجاد کند.

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به میزبانی سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا برگزار می‌شود و فیفا در این دوره از مسابقات برنامه‌های ویژه‌ای را برای درآمدزایی کشورهای میزبان تدارک دیده است.

بر اساس گزارش تحلیلگران، این رقابت بزرگ می‌تواند میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای میزبان تزریق کند و بخش‌های مختلفی از گردشگری تا خرده‌فروشی و پوشاک ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد. این رویداد که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه (۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر) برگزار می‌شود، می‌تواند در شرایطی که تقاضای جهانی همچنان شکننده است، به افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کمک کند.

بر اساس تحلیل اثرات اجتماعی فیفا که با همکاری سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام شده، نخستین جام جهانی سه‌کشوری می‌تواند حدود ۴۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه کند. این رقابت بزرگ می‌تواند برای شرکت‌های هتلی، خطوط هوایی، فروشگاه‌ها و رستوران‌ها سود قابل توجهی ایجاد کند. همچنین، این دوره از مسابقات می‌تواند بالاترین درآمد تبلیغاتی تاریخ این رقابت‌ها در آمریکا را ایجاد کند





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