جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شد؛ ایران به دنبال شروع قدرتمند برابر نیوزیلند

هادی مهدویکیا در گفتوگویی از روند کشف امیرمحمد رزاقینیا، جوانترین بازیکن تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶، و خاطرات بازی ایران و آمریکا میگوید.
جام جهانی ۲۰۲۶ شب گذشته با برگزاری مراسم افتتاحیه و دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی به طور رسمی آغاز شد. تیم ملی ایران بامداد سهشنبه در نخستین گام خود به مصاف نیوزیلند میرود و امیدوار است با کسب پیروزی در این مسابقه، شروعی قدرتمند را در این رقابتها رقم بزند.
یکی از چالشهای اصلی که درباره فهرست نهایی تیم ملی مطرح شده، میانگین سنی بالای بازیکنان دعوتشده است. ایران در این دوره تنها یک بازیکن زیر ۲۳ سال دارد و آن هم امیرمحمد رزاقینیا، هافبک جوان استقلال است. رزاقینیا فوتبال خود را از آکادمی کیا آغاز کرده و به همین مناسبت هادی مهدویکیا، اسطوره فوتبال ایران، در گفتوگویی اختصاصی با خبرآنلاین درباره روند کشف و پیشرفت این استعداد جوان صحبت کرده است.
مهدویکیا که همچنان بر آکادمی کیا نظارت دارد، درباره وضعیت فعلی تیم ملی و تصمیمات کادر فنی گفت: این نخستین دوره جام جهانی با حضور ۴۸ تیم است و این موضوع شانس صعود را برای تیم ملی افزایش داده. در دورههای گذشته صعود بسیار دشوار بود، اما اکنون با توجه به اینکه تیم سوم گروه نیز امکان صعود دارد، کار صعود به امری معمولی تبدیل شده.
دیگر صعود مثل گذشته یک دستاورد بزرگ نیست و تیم ملی حتی با یک برد نیز میتواند به مرحله بعد راه یابد. ما در دورههای قبل هم برد به دست آوردیم اما نتوانستیم صعود کنیم. وی در پاسخ به انتقاد از میانگین سنی بالا افزود: این تصمیم امیر قلعهنویی و کادرش بوده است. آنها تجربه کافی دارند و اهدافشان مشخص است.
اینکه کلیشهای بگوییم باید از جوانان استفاده میکردند، حرف سادهای است. قلعهنویی کارش را بلد است و حتما دلایل خود را برای عدم استفاده از بازیکنان جوان داشته. باید به تصمیم او احترام گذاشت. مهدویکیا درباره امیرمحمد رزاقینیا، جوانترین بازیکن تیم ملی در این جام جهانی، گفت: رزاقینیا در استعدادیابی آکادکیا از ۱۱ سالگی شناسایی شد.
ما معمولا بچهها را از این سن پیدا میکردیم و قبل از کرونا آنها را به تورهای اروپایی میبردیم تا در تورنمنتهای معتبر مقابل بهترین تیمهای جهان بازی کنند. رزاقینیا در ۱۲ سالگی از یزد به تهران آمد و تا ۱۸ سالگی که به گلگهر رفت، در آکادمی کیا بود. او در تمام ردههای ملی بازی کرد و مسیر پیشرفت را به خوبی طی نمود. در نهایت مستقیم از جوانان کیا به گلگهر رفت و در آنجا نیز موفق بود.
او بازیکن بااستعداد و باهوشی است. من و مهدی بسیار خوشحالیم که جوانترین بازیکن تیم ملی از آکادمی کیا آمده. پس از ۱۱ سال کار در رده پایه، توانستیم تنها جوان ۲۰ ساله تیم ملی را آماده کنیم. رزاقینیا در تورنمنتهای اروپایی متعددی شرکت کرده و در دو تورنمنت قهرمان شده است؛ از جمله فینالی که با تیم زیر ۱۲ سال خود اتلتیکو مادرید را ۲-۰ شکست داد.
او با تیم ملی نوجوانان به جام جهانی رفت و تجربه مسابقات مهمی دارد. من مطمئنم که پیشنهاد خوبی برای او خواهد آمد. مهدویکیا در ادامه به خاطره بازی ایران و آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ اشاره کرد و گفت: آن بازی حس و حال خاصی برای همه مردم ایران داشت. خانه ما در میدان خراسان بود و محل شلوغی است.
مردم با کفی ۱۸ چرخ به کوچه آمدند و آن کوچه باریک را بستند. اما الان دغدغههای مردم تغییر کرده و مشکلات اقتصادی روی فوتبال هم تاثیر گذاشته. وی درباره حضور برادرش مهدی مهدویکیا روی نیمکت پرسپولیس نیز اظهار داشت: او چند بار پیشنهاد شده اما الان ترجیح میدهد ابتدا در جاهای کوچکتر تجربه کسب کند و بعد سرمربی پرسپولیس شود.
ما خانوادگی پرسپولیسی هستیم و مطمئنا مهدی به این موضوع فکر میکند ولی دوست دارد در زمان مناسب این کار را انجام دهد. مهدویکیا در پایان درباره بازگشت خود به آکادمی کیا گفت: زمانی که فوتبال در ایران تعطیل شد، به دلیل ایمان به الفتح امارات رفتم اما اکنون دوباره در آکادکیا هستم. این آکادمی مثل بچه ماست و با همه سختیها، خوشحالم که تنها بازیکن جوان تیم ملی از این آکادمی آمده است. اگر حمایت بیشتری میشد، قطعا بازیکنان بیشتری تحویل فوتبال میدادیم
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