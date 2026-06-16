جام جهانی ۲۰۲۶: هفته اول مسابقات گروه G به پایان رسید

هفته اول مسابقات گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت دو تساوی به پایان رسید. در این بازیها، ایران و نیوزیلند در یک بازی پرگل به تساوی ۲-۲ رسیدند و با ۱ امتیاز و تفاضل گل صفر (۲ گل زده و ۲ گل خورده) در رتبههای اول و دوم قرار گرفتند. همچنین بلژیک و مصر در دیداری دیگر به تساوی ۱-۱ رضایت دادند و با ۱ امتیاز و تفاضل گل صفر (۱ گل زده و ۱ گل خورده) در رتبههای سوم و چهارم ایستادند.
هفته اول مسابقات گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت دو تساوی به پایان رسید. در این بازیها، ایران و نیوزیلند در یک بازی پرگل به تساوی ۲-۲ رسیدند و با ۱ امتیاز و تفاضل گل صفر (۲ گل زده و ۲ گل خورده) در رتبههای اول و دوم قرار گرفتند.
همچنین بلژیک و مصر در دیداری دیگر به تساوی ۱-۱ رضایت دادند و با ۱ امتیاز و تفاضل گل صفر (۱ گل زده و ۱ گل خورده) در رتبههای سوم و چهارم ایستادند. همچنین رامین رضائیان با نمایش خیرهکننده در دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند ، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.
او در این دیدار در ترکیب اصلی تیم ملی قرار داشت و با به ثمر رساندن یک گل و ثبت یک پاس گل یکی از بهترین روزهای فوتبالی خود را پشت سر گذاشت. پس از پایان این مسابقه از سوی فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و جایزه ویژه این دیدار را دریافت کرد.
در این بازیها، مشکلاتی که فکر می کردیم گریبانمان را گرفت، مشکلاتی که فکر می کردیم ما را از مسیر خود دور می کند، مشکلاتی که فکر می کردیم ما را از رسیدن به هدف خود باز می دارد، اما ما با این مشکلات رو به رو شدیم و با تمام قدرت و توانمندی خود به این بازیها پرداختیم. و در نهایت، ما با این مشکلات رو به رو شدیم و با تمام قدرت و توانمندی خود به این بازیها پرداختیم.
در این بازیها، ما با تمام قدرت و توانمندی خود به این بازیها پرداختیم و با این مشکلات رو به رو شدیم. و با تمام قدرت و توانمندی خود به این بازیها پرداختیم. در این بازیها، ما با تمام قدرت و توانمندی خود به این بازیها پرداختیم و با این مشکلات رو به رو شدیم
جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G ایران نیوزیلند بلژیک مصر