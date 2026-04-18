جامعه جهانی در برابر نقض حقوق بشر در ایران در سکوت؛ انتقاد از سیاست مماشات با تهران

تحولات اخیر در منطقه و داخل ایران با محکومیت شدید حملات به نیروهای حافظ صلح، نگرانی از موج تعدیل نیرو، بازداشت شهروندان بهائی و حملات جمهوری اسلامی به مقرهای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق همراه شده است. در این میان، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران و فعالان حقوق بشر، سکوت جامعه جهانی و سیاست مماشات با ایران را مورد انتقاد قرار داده و خواستار اقدام جدی برای توقف نقض حقوق بشر و جنایات جنگی شدهاند.
در حالی که جامعه جهانی با سکوت معناداری نظارهگر تحولات نگرانکننده در منطقه و داخل ایران است، انتقادها از سیاست مماشات و معاملهگری با تهران شدت گرفته است. دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، در واکنش به حمله روز شنبه به نیروهای حافظ صلح فرانسوی در لبنان که منجر به کشته شدن یک صلحبان و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، این حادثه را به شدت محکوم کرد. او با اشاره به اینکه این سومین حادثه مرگبار برای صلحبانان در لبنان در هفتههای اخیر است، بر لزوم توقف این حملات تاکید کرد.
این در حالی است که نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرده است که نیروهای این کشور مطابق با توافق آتشبس به عملیات خود در منطقه امنیتی تعیین شده در لبنان ادامه خواهند داد و ارتش اسرائیل نیز مدعی شده است که اعضای حزبالله به گونهای به نیروهای ارتش نزدیک شده بودند که تهدیدی فوری ایجاد میکرد. در همین حال، دبیر کل حزبالله، نعیم قاسم، بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل را بیمعنا و اهانت به لبنان خواند و تاکید کرد که آتشبس به معنای توقف کامل همه اقدامات خصمانه از سوی اسرائیل است و نیروهای این گروه همچنان آماده دفاع از خود خواهند بود. دولت لبنان نیز تشکیل جلسه نداده و با بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره توافق آتشبس موافقت نکرده است. در جبهه دیگر، نگرانیها از پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر در ایران به اوج خود رسیده است. نشریه آتیه آنلاین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که در جریان جنگ ۴۰ روزه، به ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری آسیب وارد شده است. این وضعیت، موجی از تعدیل نیرو را در ایران به همراه داشته و بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش نااطنیانی شغلی، تعلیق قراردادها و موج احتمالی تعدیل نیرو در ماههای پیشرو هشدار میدهند. دبیر اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی در ساوه و زرندیه با اشاره به این نگرانیها، آمارهای نگرانکنندهای از کاهش اشتغال در استانهایی مانند اصفهان و خوزستان ارائه داده و تاکید کرده است که در ساوه و زرندیه نیز این آسیبها قابل توجه خواهد بود. به گفته او، سرمایه اصلی تولید، نیروی انسانی است، اما امروز این نیرو بیش از همه در معرض تعدیل و ناامنی شغلی قرار دارد. در همین راستا، دهها نفر از کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به بیتوجهی کارفرما، در مقابل اداره کار ایلام و ساختمان فرمانداری چوار تجمع کردند. در حوزه حقوق بشر، وضعیت شهروندان بهائی نگرانکننده است. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داده است که بهزاد بصیری و ماندانا ستوده، زوج بهائی ساکن شیراز، و مهسا ستوده، دیگر شهروند بهائی ساکن این شهر، با گذشت حدود سه هفته از زمان بازداشت همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. بیخبری از دلایل بازداشت و سرنوشت این شهروندان، موجب نگرانی خانواده و نزدیکان آنها شده و تلاشها برای کسب اطلاع از محل نگهداری و شرایط آنها بینتیجه مانده است. همچنین، وکلای این سه نفر تاکنون موفق به ثبت وکالت و پیگیری وضعیت حقوقی موکلانشان نشدهاند. این در حالی است که ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز با صدور بیانیهای، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرده است. این ائتلاف هشدار داده است که سکوت جامعه جهانی و سیاست سازش با تهران، حکومت ایران را در ادامه جنایات جنگی و بیثباتسازی منطقه جسورتر میکند. بر اساس این بیانیه، حملات به کمپهای غیرنظامی و مراکز حزب دمکرات کردستان ایران منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دو تن دیگر شده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از دولت عراق خواست به مسئولیتهای خود در قبال حفظ جان و امنیت پناهندگان سیاسی عمل کند و سازمان ملل متحد را به دلیل سکوت در برابر این رویدادها مورد انتقاد قرار داده و خواستار ثبت آنها به عنوان جنایت جنگی شده است. این ائتلاف همچنین از کشورهای غربی به دلیل معاملهگری با تهران انتقاد کرده و تاکید کرده است که مذاکره با این رژیم تنها فرصتی برای گسترش تروریسم و تداوم ناامنی فراهم میکند. سیامک آرام، برگزارکننده تجمع واشینگتن، در گفتوگو با خبرنگار ایراناینترنشنال، اظهار داشت که مسئله حقوق بشر و آنچه در ایران میگذرد برای مذاکرهکنندگان در دولتهای مختلف آمریکا اولویت اصلی نبوده است. او افزود که در دورههای مختلف تلاش شده با حضور در عرصه بینالمللی و همزمان با مذاکرات، صدای نقض حقوق بشر در ایران به گوش جهان برسد و این مسائل قربانی معاملات سیاسی نشود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسرائیل انتظار دارد مذاکرات با ایران بدون توافق به پایان برسد، هرچند این امر لزوما به معنای بازگشت مستقیم به جنگ نیست. در گزارشها همچنین به توقف و تفتیش شهروندان در ایستهای بازرسی و حضور نیروهای حشدالشعبی و فاطمیون در سرکوب اشاره شده است
