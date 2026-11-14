جاسوسی ایران در قطر؛ همکاری پنهان دوحه با موساد و واکنش تل Aviv

قطر شبکه جاسوسی سپاه در دوحه را خنثی کرد. گزارش یدیعوت آحارونوت از همکاری امنیتی دوحه با اسرائیل و نقش الجزیره در روابط پرهیاهو reveal details of Qatar spy network and Mossad cooperation.

گزارشی مفصل از روزنامه یدیعوت آحارونوت ، پاریسی‌نویس اسرائیلی، نشان می‌دهد که دولت قطر با وجود تنش‌های سیاسی آشکار با تل‌آویو، همکاری اطلاعاتی مخفیانه خود با موساد را درباره تهدیدات ایران و غزه حفظ کرده است. در این گزارش توضیح داده شده که دوحه برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود از منابع مالی فراوان و شبکه رسانه‌ای الجزیره به‌عنوان ابزارهای استراتژیک بهره می‌برد.

کشف شبکه جاسوسی در خاک قطر

در سوم مارس برابر با ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، دستگاه امنیت کشور قطر اعلام کرد که موفق به شناسایی و برچیدن یک شبکه گسترده جاسوسی متعلق به ایران در خاک خود شده است. طبق ادعای این روزنامه، هفت نفر از افراد بازداشت‌شده به جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره تاسیسات نظامی، به‌ویژه پایگاه هوایی العدید متهم شده‌اند.

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سه بازداشت‌شده دیگر نیز بنابر گزارش‌ها، ماموریت مستقیمی از تهران دریافت کرده بودند تا با استفاده از پهپاد، عملیات خرابکارانه‌ای را انجام دهند. مقام‌های قطری اعلام کرده‌اند که مظنونان اذعان داشته‌اند که سپاه پاسداران کنترل و اداره این شبکه را بر عهده داشته است.

استراتژی امیر قطر و پایگاه العدید

رهبران قطر در ابتدا گزینه بازگرداندن بی‌سروصدا مظنونان به ایران را بررسی کردند، اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، شخصاً تصمیم گرفت پرونده را علنی کند. نویسنده گزارش معتقد است هدف قرار گرفتن پایگاه العدید که اصلی‌ترین پایگاه نیروی هوایی آمریکا در منطقه است، دلیل تعیین‌کننده این تصمیم بوده است.

دوحه با این اقدام علنی می‌خواست پیامی هشداردهنده به تهران ارسال کند و اجازه ندهد نیروهای آمریکایی وارد تنش مستقیم با قطر شوند. این حرکت نشان‌دهنده حساسیت بالای دوحه به امنیت زیرساخت‌های نظامی مستقر در کشورش است که میزبان نیروهای متعددی از ائتلاف جهانی است.

ساختار امنیتی و منابع مالی قطر

سه نهاد اصلی اطلاعاتی و امنیتی قطر مستقیماً زیر نظر امیر یا دفتر او فعالیت می‌کنند. "دستگاه امنیت کشور" نهاد اصلی اطلاعاتی است، اداره اطلاعات نظامی عمدتاً تحرکات حکومت ایران و حوثی‌های یمن را رصد می‌کند، و نیروی ویژه "لخویا" مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد و اجرای ماموریت‌های امنیتی ویژه است.

فرماندهی لشکر لخویا بر عهده برادر امیر که سمت وزارت کشور را نیز بر عهده دارد، قرار دارد. دو واحد کوچک‌تر نیز در حوزه‌های اطلاعات سایبری و اقتصادی فعالیت می‌کنند. مقام‌های اطلاعاتی غربی به این روزنامه گفته‌اند که دوحه برای ماموریت‌های جاسوسی عمدتاً از افرادی در کشورهای عربی دیگر استفاده می‌کند.

یوئل گوزانسکی، پژوهشگر امور خلیج فارس، نیز تایید می‌کند که سرویس اطلاعاتی قطر کوچک است، اما منابع مالی گسترده‌ای دارد و از آن‌ها برای جلب همکاری افراد و اجرای عملیات نفوذ استفاده می‌کند. قطر اتهام تلاش برای دخالت در انتخابات اسرائیل را رد کرده و این روزنامه نیز شواهد موجود در تایید آن اتهام را ضعیف توصیف کرده است.

همکاری دوحه و موساد در غزه و ایران

ایال تسیر کوهن، افسر پیشین موساد که در چندین نشست با مقام‌های قطری حضور داشت، گفت ایران یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگو بود. به گفته او، دوحه به رابطه با تهران نیاز دارد و هم‌زمان از عملیات اطلاعاتی حکومت ایران در خاک قطر نگران است. غزه نیز محور دیگر همکاری بود.

قطر پیش از حمله هفتم اکتبر کانال اصلی انتقال پیام میان اسرائیل و حماس بود و بعدها در مذاکرات آزادی گروگان‌ها نقش کلیدی داشت. گوزانسکی گفت در جریان این مذاکرات، افسران قطری در اسرائیل در کنار همتایان خود در موساد کار می‌کردند و افسران اسرائیلی نیز در قطر حضور داشتند.

این همکاری از تنش‌های سیاسی در امان نماند. حمله اسرائیل به دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، که چند تن از رهبران حماس را هدف گرفت، به روابط دو طرف آسیب زد. با این حال، منابع آگاه به یدیعوت آحارونوت گفتند همکاری سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور در مسائل مهم ادامه دارد.

نقش الجزیره و اختلالات پروازی آمریکا

یدیعوت آحارونوت به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در هر نوبت، دو نماینده آموزش‌دیده دستگاه اطلاعاتی قطر در استودیوها و تحریریه‌های الجزیره حضور دارند. آن‌ها گاه به مدیران شبکه دستور می‌دهند یا مستقیماً با خبرنگاران تماس می‌گیرند تا درباره پوشش موضوعات حساس هشدار دهند. پخش الجزیره در اسرائیل پس از جنگ غزه ممنوع شد.

همزمان، گزارش‌های دیگری از رویترز نشان می‌دهد داده‌های فلایت‌اور تا ساعت ۱۸:۴۵ شنبه به وقت شرق آمریکا، لغو بیش از ۶ هزار و ۱۵۰ پرواز و تاخیر بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ پرواز را نشان می‌دهد. این طولانی‌ترین توقف سراسری پروازها در آمریکا از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود.