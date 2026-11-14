جاسم البدیوی خواستار غرامت کامل از ایران به ازای خسارات جنگی شد

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در شورای امنیت خواستار غرامت‌های میلیاردی از ایران شد. آلیانتس ترید خسارات را تا سال ۲۰۳۰ بالغ بر ۷۹۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

جاسم البدیوی ، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پرداخت غرامت کامل از سوی جمهوری اسلامی بابت خسارت‌های ناشی از حملات موشکی و پهپادی به کشورهای عربی منطقه شد. او بر مسئولیت کامل ایران در قبال این حملات تأکید کرد و خواستار اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار آن‌ها گردید.

جزئیات حملات و اهداف نظامی و زیرساختی

بدیوی اعلام کرد که از آغاز جنگ در ۹ اسفند۱۴۰۴، که برابر با ۲۸ فوریه۲۰۲۶ است، جمهوری اسلامی هزاران موشک و پهپاد به سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شلیک کرده است. این حملات گسترده شامل صدها هدف حیاتی از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، تاسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها، تاسیسات آب‌شیرین‌کن و مناطق مسکونی بوده است.

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دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد که این شورا جمهوری اسلامی را کاملاً مسئول این حملات و تمامی پیامدهای ناشی از آن می‌داند. او در بیانیه خود هرگونه توجیه برای حمله به کشورهای عضو شورا را رد کرد و خاطرنشان ساخت که این کشورها طرف جنگ نبوده و برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای انجام داده‌اند.

واکنش ایران و نقش کشورهای عربی در درگیری

در واکنش به این اظهارات، غلامحسین درزی، معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، مدعی شد که کشورهای عربی خلیج فارس در انجام حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند. این ادعا نقطه مقابل مستقیم مواضع رسمی قطر و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس است که بی‌طرفی خود را در برابر حملات ایران حفظ کرده‌اند.

این تبادل آرای دیپلماتیک نشان‌دهنده اوجگیری تنش‌ها در مجامع بین‌المللی است. در حالی که طرف ایرانی دلایل امنیتی و تلافی‌جویانه را برای پاسخ به حملات آمریکا و متحدانش مطرح می‌کند، طرف مقابل بر حق حاکمیت و نیاز به جبران خسارات مالی و انسانی تأکید دارد.

برآورد خسارات میلیاردی توسط آلیانتس ترید

در همین راستا، شرکت بین‌المللی بیمه اعتبار تجاری آلیانتس ترید اخیراٌ خسارات اقتصادی ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس و کشتی‌های حاضر در آب‌های منطقه را تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۹۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم شگفت‌انگیز نشان‌دهنده ویرانی‌های گسترده در زیرساخت‌های اقتصادی منطقه است.

آلیانتس ترید همچنین خسارت فیزیکی مستقیم وارد شده به بیش از ۸۰ تاسیسات در کشورهای عربی منطقه را بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. این شرکت بیمه‌گر هشدار داده است که هزینه‌های بلندمدت جنگ بسیار سنگین‌تر خواهد بود و جبران این خسارات ممکن است دهه‌ها زمان ببرد.

تأثیر بر کشتیرانی و امنیت تجاری منطقه

خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد، در این نشست درباره ادامه اختلال در کشتیرانی خلیج فارس هشدار داد. او گفت با وجود بهبود صادرات انرژی از مسیرهای جایگزین، حجم تردد کشتی‌ها در خلیج فارس همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است.

خیاری متذکر شد که هرچه محدودیت‌های کشتیرانی طولانی‌تر شود، هزینه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و بازگرداندن اعتماد فعالان تجاری و جریان مبادلات دشوارتر خواهد شد. این وضعیت نه تنها برای کشورهای درگیر، بلکه برای بازارهای جهانی انرژی و لجستیک بین‌المللی پیامدهای جدی دارد.