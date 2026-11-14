جارد کوشنر و شبکه نفوذ خانواده حاکم امارات از نگاه کتاب متیو کول

کتاب متیو کول روابط جارد کوشنر با خاندان حاکم امارات، بنیامین نتانیاهو و محافل مالی جهان را بررسی می‌کند. ادعاهای این کتاب درباره نفوذ کوشنر در سیاست خارجی آمریکا بازتاب گسترده‌ای دارد.

کتابی به قلم متیو کول به بررسی پیوندهای جارد کوشنر ، داماد دونالد ترامپ ، با خاندان حاکم امارات و شبکه‌ای از چهره‌های مالی و حقوقی در شهرهای بزرگ جهان می‌پردازد. به گفته نویسنده، این روابط به ابوظبی امکان می‌دهد ارتباطات سیاسی خود را خارج از مجاری رسمی دیپلماتیک گسترش دهد.

نویسنده در این کتاب، دیدار محمد بن زاید، ولیعهد امارات، با جارد کوشنر را نقطه‌ای کلیدی توصیف می‌کند. بر اساس روایت کتاب، هدف ابوظبی در این دیدار ارزیابی میزان همسویی ایدئولوژیک میان دولت جدید آمریکا و امارات و شناسایی چهره‌های نزدیک به ترامپ بوده است.

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شبکه نفوذ امارات در شهرهای بزرگ جهان

بر اساس این کتاب، خاندان حاکم امارات طی سال‌ها شبکه‌ای گسترده از بانکداران سرمایه‌گذاری، وکلا و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای بزرگ جهان ایجاد کرده است. نویسنده تأکید می‌کند که برخی از این افراد در قالب قراردادهای بلندمدت برای تأمین منافع این خاندان فعالیت می‌کنند.

به اعتقاد متیو کول، این شبکه امکان دسترسی به شخصیت‌های بانفوذ را فراهم می‌کند. نویسنده می‌گوید رهبران امارات از این مسیر می‌توانند بیرون از کانال‌های رسمی، روابط سیاسی خود را توسعه دهند.

کتاب همچنین می‌گوید جارد کوشنر به دلیل رابطه خانوادگی مستقیم با دونالد ترامپ، در جایگاهی استثنایی برای دسترسی به کانون تصمیم‌گیری‌های آمریکا قرار داشت. از نگاه رهبران خلیج فارس، نفوذ او بیش از آنکه از ساختارهای نهادی ناشی شود، ریشه در خویشاوندی‌اش با رئیس‌جمهور داشت.

ادعاهای کتاب درباره اختیارات کوشنر در کاخ سفید

کتاب مدعی است دونالد ترامپ اختیارات گسترده‌ای در زمینه مدیریت سیاست خاورمیانه به داماد خود واگذار کرده بود. بر اساس این روایت، این اختیارات بدون نظارت نهادی متناسب با دامنه مسئولیت‌های کوشنر اعمال می‌شد.

نویسنده همچنین می‌گوید انتصاب جارد کوشنر به عنوان مشاور ریاست‌جمهوری نیازی به تأیید سنای آمریکا نداشت. به گفته کتاب، همین امر به کوشنر امکان داد مستقیماً با رهبران منطقه ارتباط برقرار کند و پرونده‌های سیاسی را هم در چارچوب روابط شخصی و هم در جایگاه رسمی خود پیش ببرد.

متیو کول در جمع‌بندی خود معتقد است انتصاب کوشنر سیاست خارجی آمریکا را به الگویی نزدیک کرد که در پادشاهی‌های خلیج فارس بر روابط خانوادگی و شخصی استوار است. این ارزیابی، یکی از محورهای اصلی انتقاد کتاب به شیوه تصمیم‌گیری در دولت ترامپ است.

پیوندهای خانوادگی کوشنر با نتانیاهو و معامله منهتن

فصل دوم کتاب با عنوان شاهزادگان و دزدان، پیشینه مالی و سیاسی خانواده کوشنر و روابط آن با بنیامین نتانیاهو و جناح راست اسراییل را بررسی می‌کند. متیو کول در این فصل، رسوایی‌های قضایی و مالی را که به سقوط پدر جارد کوشنر انجامید نیز شرح می‌دهد.

مهم‌ترین محور این فصل، خرید آسمان‌خراش شماره ۶۶۶ خیابان پنجم در منهتن است. بر اساس کتاب، جارد کوشنر و پدرش در سال ۲۰۰۷ این ساختمان را به قیمت ۱.۸ میلیارد دلار خریدند. بخش عمده این معامله از طریق استقراض تأمین شده بود و پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ با مشکلات جدی روبه‌رو شد.

کتاب فاش می‌کند بنیامین نتانیاهو در سال ۱۹۹۹ در خانه خانواده کوشنر در ایالت نیوجرسی اقامت داشته و از اتاق خواب جارد کوشنر، که در آن زمان نوجوان بود، استفاده کرده است. بر اساس همین روایت، چارلز کوشنر نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار برای یک سخنرانی به نتانیاهو پرداخته بود و مجموع مبالغی که گفته می‌شود نتانیاهو از این خانواده دریافت کرده، از ۳۷۵ هزار دلار فراتر می‌رود. نویسنده این مبالغ را با ۱۲۵ هزار دلاری مقایسه می‌کند که خانواده کوشنر برای سخنرانی بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، پرداخته بودند.