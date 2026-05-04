ثروت پنهان رهبر جدید ایران و سازوکار فساد در جمهوری اسلامی

افشای ثروت کلان مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران، و بررسی چگونگی دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول به شبکه‌های تروریستی توسط رژیم.

موضوع انتقال قدرت در جمهوری اسلامی سال‌ها بود که در راهروهای قدرت در تهران زمزمه می‌شد، اما رسیدن مجتبی خامنه‌ای به کرسیِ سومین رهبر کشور، پس از جان‌باختن پدرش، علی خامنه‌ای، در یک حملهٔ هوایی، ساختار حکومت ایران را به کلی دگرگون کرده است.

مجتبی سال‌ها چهره‌ای مرموز و بانفوذ بود؛ کسی که در سایه، پیوند میان سپاه پاسداران و تشکیلات مالی عظیم رهبری را «مدیریت» می‌کرد. حالا دیگر ادعاهای همیشگی دربارهٔ ساده‌زیستی روحانیت، زیر سایهٔ مدارک مربوط به ثروت کلان او قرار گرفته است. یافته‌های اخیر بر پایهٔ داده‌های بلومبرگ و وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای در مرکز یک شبکهٔ پیچیده از املاک برون‌مرزی به ارزش صدها میلیون دلار قرار دارد.

از هفدهم اسفند ۱۴۰۴ که او به‌عنوان رهبر جدید معرفی شد، هنوز در انظار عمومی دیده نشده و پیامی با صدای خودش منتشر نکرده است؛ همین موضوع باعث شده گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ احتمال مرگ یا آسیب جدی او در حملات آمریکا و اسرائیل قوت بگیرد. در حالی که ایران با ویرانی‌های جنگ و تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کند، افشای این «ثروتِ جانشینی» پرسشی کلیدی دربارهٔ مشروعیت نظام پیش می‌کشد: آیا جمهوری اسلامی رسماً از یک حکومت مذهبی انقلابی به یک دزدسالاری موروثی و امنیتی تبدیل شده است؟

رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی با مکس مایزلیش، از پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مقام پیشین در اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، گفت‌وگو کرده تا سازوکار این دستگاه فاسد و دلیل ناکامی تحریم‌های غرب در برچیدن آن را بررسی کند. مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر پیشین ایران است. او وارث دستگاهی است که ثروتش را از طریق دزدسالاری و در واقع راهزنی از مردم ایران به دست آورده است.

سپاه و سران رژیم سال‌ها وقت گذاشتند تا بنگاه‌های تجاری بسازند، اموال دولت و مردم را غارت کنند و قدرت را در دست گروه کوچکی از خودی‌ها متمرکز کنند. مجتبی از این وضعیت هم سود مالی برده و هم صاحب نفوذ شده است. بنیادها به ظاهر سازمان‌های خیریه هستند، اما در اصل ابزاری برای انتقال پول به کنترل سپاه و خودی‌های نظام‌اند.

این‌ها برای جمع‌آوری سرمایه و در نهایت حمایت مالی از شبکه‌های تروریستی رژیم، یعنی گروه‌هایی مثل حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و دیگران در جهان استفاده می‌شوند. طی سال‌ها، آمریکا علیه این نهادها اقدام کرده است. نکتهٔ جالب اینجاست که حتی در زمان برجام، وقتی بسیاری از تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد، تحریم‌های این نهادها هم لغو شد و بعداً مجبور شدیم دوباره آن‌ها را برقرار کنیم.

این نشان می‌دهد که چطور مسائل مربوط به دزدسالاری و فساد با توافق هسته‌ای گره خورده بود. برای اینکه درک روشنی از نحوۀ عملکرد این موضوع فراتر از ساختار داخلی داشته باشیم، این سؤال مطرح است که این دارایی‌ها چگونه در بازارهای جهانی جابه‌جا می‌شوند؟ بله، موضوع جالبی است. می‌دانید، احتمالاً فکر می‌کنیم همۀ این‌ها صرفاً معاملات مبهم پشت‌پرده است.

اما در واقع، یکی از مواردی که به نظرم برای مردم مهم است که ببینند، تحلیلی از «شبکۀ اجرای جرایم مالی» (فین‌سن) در وزارت خزانه‌داری است. مقدار زیادی پول به دلیل روابط بانکداری کارگزاری که ایران و شبکه‌های دور زدن تحریم با بانک‌های آمریکایی دارند، از طریق ایالات متحده جابه‌جا می‌شود. تنها در سال ۲۰۲۴، تخمین زده می‌شود که ۹ میلیارد دلار جریان مالی از طریق بانک‌های کارگزاری آمریکا منتقل شده است.

بخش زیادی از این مبالغ از بخش‌های نفت، پتروشیمی و صنایع سنگین ایران حمایت می‌کند، که همگی سرمایه‌های خود را از طریق شرکت‌های پوششیِ مبهم و این شبکه‌های دور زدن جابه‌جا می‌کنند، اما آن‌ها را از طریق نهادهای مالی غربی منتقل می‌کنند، چون راستش را بخواهید، سرمایۀ اصلی همان‌جاست. مبالغ قابل توجهی پول به چین، به‌ویژه هنگ‌کنگ می‌رود. امارات متحدۀ عربی یکی از مقاصد اصلی جریان‌های مالی ایران است.

سنگاپور هم که در رابطه با اقتصاد نفت بسیار قابل توجه است، مطرح شده است. مالزی و عمان نیز بخش‌های در حال ظهوری هستند. بنابراین، در واقع هر جایی که پیوندی با دستگاه مالی جهانی وجود داشته باشد، جایی که مسیری طبیعی برای رژیم ایران جهت کاشتن شبکه‌های مالی‌اش فراهم باشد، به سراغش خواهد رفت. در حقیقت، امارات، سنگاپور و هنگ‌کنگ از جمله پرکارترین و مهم‌ترین جاها برای رژیم هستند.

رادیو اروپای آزاد: اگر ثروت او را یک زیربنا بدانیم، پس دست‌یابی به نفوذ، نتیجۀ آن است. پیوندهای او با نخبگان امنیتی ایران چقدر عمیق است؟ خب، در حال حاضر او به‌اصطلاح رهبر است، درست؟ ما واقعاً شواهد زیادی نداریم که نشان دهد او واقعاً زنده و سالم است و می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارد، اما آنچه می‌دانیم این است که او بخشی از جناح خودی‌های نظام، یعنی جناح تندرو حکومت، است.

وقتی از نفوذ در کشور صحبت می‌کنیم، این سپاه پاسداران است که نفوذ زیادی بر نهادهای مالی، صنایع سنگین و بخش نفت دارد. مجتبی نیز با تمام این اهرم‌های نفوذ و قدرت مالی در ارتباط است. این موضوع، یک ابزار کنترلیِ حیاتی را مطرح می‌کند: وفاداریِ فروشی. آیا توزیع ثروت در اینجا باعث وفاداری سپاه پاسداران می‌شود؟

فکر می‌کنم می‌توانید این را به عنوان عملکرد یک حکومت دزدان و الیگارشی معمولی با شبکه‌های حامی‌پروری در نظر بگیرید که در آن قراردادهای رانتی و ترجیحی برای خودی‌های رژیم وجود دارد. نکتۀ مهم این است که ببینیم برای تمام این افراد و نهادهای مرتبط با آن‌ها، اگر ایالات متحده و قدرت‌های غربی بتوانند واقعاً برای قطع جریان‌های مالی به آن شرکت‌ها اقدام کنند، آنگاه ما در واقع در حال تخریب توانایی رژیم برای بقا هستیم.

درست مانند هر دزدسالاری و الیگارشی دیگری، همه چیز به جریان‌های مالی که برای حمایت از آن شبکه‌ها به جلو حرکت می‌کنند، بستگی دارد. با گسترش این دستگاه، یک تناقض پدید می‌آید





