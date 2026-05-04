تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از صاحبان کسب و کار درخواست خود را برای دریافت وام ۴۴ میلیون تومانی بنگاههای آسیبدیده از جنگ ثبت کرده و ۹۰ درصد متقاضیان به بانکها معرفی شدهاند.
این آمار نشاندهنده استقبال گسترده کسبوکارها از طرح حمایتی دولت است که در پی وقوع جنگ ۴۰ روزه و با هدف جبران خسارات وارده به اقتصاد، تدوین و اجرا شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با درک اهمیت حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، این طرح را با شرایطی نسبتاً آسان و با نرخ سود مناسب ارائه کرده است.
در فاز نخست این برنامه، بنگاههایی که بین دو و حداکثر ۵۰ نفر نیروی بیمه شده دارند، میتوانند به ازای هر نیروی کار، مبلغ ۴۴ میلیون تومان وام دریافت کنند. نرخ سود این وامها بین ۱۸ تا ۲۳ درصد تعیین شده و بازپرداخت آن به مدت شش ماه امکانپذیر است.
این شرایط، امکان دسترسی به منابع مالی را برای کسبوکارهایی که به دلیل جنگ با مشکلات مالی مواجه شدهاند، فراهم میکند و به آنها کمک میکند تا به فعالیت خود ادامه دهند و از تعطیلی جلوگیری کنند. ثبتنام در سامانه کات (kat.mefa.ir) از ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۱۳ اردیبهشتماه، بیش از ۵۰ هزار کسبوکار درخواست خود را ثبت کردهاند.
بررسی پرونده متقاضیان با اولویت قرار داده شده و بیش از ۹۰ درصد از بنگاههایی که مدارک کامل ارائه دادهاند، به بانکهای عامل معرفی شدهاند. این سرعت در بررسی و معرفی متقاضیان، نشاندهنده عزم جدی دولت برای اجرای سریع و مؤثر این طرح حمایتی است. نکته قابل توجه دیگر، این است که بیش از نیمی از متقاضیان ثبتنام شده در سامانه، فعالان حوزه مشاغل غیررسمی هستند. این موضوع، اهمیت توجه ویژه به این بخش را نشان میدهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین برنامههای حمایتی ویژهای برای این بخش است تا بتواند به بهترین شکل ممکن از آنها حمایت کند. فرآیند ثبت درخواست دریافت تسهیلات از تاریخ ۱۰ اردیبهشتماه آغاز شده و اطلاعرسانی به مشمولان واجد شرایط از طریق پیامک انجام میشود. متقاضیان میتوانند با مراجعه به درگاه بانک ملت، بهصورت برخط و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ثبت درخواست و دریافت تسهیلات اقدام کنند.
این سهولت در فرآیند ثبتنام و دریافت تسهیلات، یکی دیگر از ویژگیهای مثبت این طرح است. دو روز قبل نیز وزارت اقتصاد از آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی به بنگاههای یک نفره خبر داده بود. این اقدام، نشاندهنده پوشش گسترده طرح حمایتی و توجه به تمامی بخشهای آسیبدیده از جنگ است.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، در راستای اجرای دقیق مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، با بانکهای عامل تماس گرفته و آخرین وضعیت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت به بنگاههای آسیبدیده را مورد ارزیابی قرار داده است. ایشان همچنین دستورات لازم را برای رفع موانع احتمالی و شتاببخشی به فرآیند پرداخت تسهیلات صادر کردهاند. این پیگیری مستمر و نظارت دقیق، تضمینکننده اجرای صحیح و به موقع طرح حمایتی است.
در مجموع، طرح پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ، یک اقدام مهم و ضروری برای حمایت از اقتصاد کشور و کمک به بازسازی و رونق کسبوکارها است. با توجه به استقبال گسترده کسبوکارها از این طرح و سرعت در بررسی و پرداخت تسهیلات، میتوان امیدوار بود که این طرح به اهداف خود دست یابد و نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند
