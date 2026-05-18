ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دکتری دانشگاه تهران جهت انجام مصاحبه‌های علمی از امروز آغاز می‌شود. اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مرحلۀ مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آزمون ورودی مقطع دکتری Ph.

D در نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ روز گذشته بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. دانشگاه تهران اعلام کرد که در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی، بر اساس دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور و مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در شیوه نامه، از میان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت، از طریق ارزیابی تخصصی، مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در دوره دکتری تخصصی نیمه متمرکز دانشجو می پذیرد.

فرآیند و مدارک لازم جهت ثبت نام به منظور شرکت در فرآیند مصاحبه، ثبت نام داوطلبان در سامانه دانشگاه تهران الزامی است و عدم ثبت نام به منزله انصراف از پذیرش است





