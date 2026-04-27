سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبتنام آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی از هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ خبر داد. مهلت ثبتنام تا سیزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات و زمانبندی ثبتنام در آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی را به طور رسمی اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، ثبتنام این آزمون مهم و سرنوشتساز برای دانشآموزان پایه نهم، از روز سهشنبه، هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا روز یکشنبه، سیزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
این فرآیند ثبتنام منحصراً از طریق تارنمای رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت و هیچگونه ثبتنام حضوری یا از طریق سایر کانالها امکانپذیر نخواهد بود. سازمان سنجش به تمامی متقاضیان توصیه اکید دارد که در بازه زمانی تعیینشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند و از به تعویق انداختن این امر خودداری نمایند، زیرا پس از پایان مهلت مقرر، هیچگونه تمدیدی برای ثبتنام در نظر گرفته نخواهد شد.
این آزمون، فرصتی ارزشمند برای دانشآموزان مستعد و باانگیزه است تا بتوانند در مدارس برتر و نمونه دولتی کشور تحصیل کنند و از امکانات آموزشی و علمی باکیفیتتری بهرهمند شوند. اهمیت این آزمون و تاثیر آن در مسیر تحصیلی دانشآموزان، لزوم توجه دقیق به جزئیات و رعایت کامل دستورالعملهای ثبتنام را دوچندان میکند.
سازمان سنجش با ارائه دفترچه راهنمای جامع و دقیق، تلاش کرده است تا تمامی اطلاعات مورد نیاز متقاضیان را در اختیار آنها قرار دهد و فرآیند ثبتنام را به آسانی و بدون ابهام انجام دهند. این دفترچه راهنما از شب گذشته، هفتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در تارنمای سازمان سنجش در دسترس عموم قرار گرفته است و متقاضیان میتوانند با مطالعه دقیق آن، از شرایط و ضوابط آزمون، نحوه ثبتنام و سایر موارد مرتبط آگاهی کامل کسب کنند.
یکی از نکات مهمی که سازمان سنجش در اطلاعیه خود به آن اشاره کرده است، مربوط به متقاضیانی است که ممکن است در اطلاعات و مشخصات اعلامی آنها توسط وزارت آموزش و پرورش مشکلی وجود داشته باشد. این دسته از متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ سیزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه محل تحصیل خود مراجعه کرده و نسبت به پیگیری و رفع مشکل اطلاعات خود اقدام کنند.
در صورتی که اطلاعات این متقاضیان توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش ارسال نشود، امکان ثبتنام در آزمون برای آنها فراهم نخواهد شد. با این حال، سازمان سنجش برای این دسته از متقاضیان، فرصت مجددی را در نظر گرفته است. پس از برطرف شدن مشکل اطلاعاتی، این متقاضیان میتوانند از روز پنجشنبه، هفدهم اردیبهشت تا دوشنبه، بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
لازم به تاکید است که این فرصت مجدد، آخرین مهلت برای ثبتنام خواهد بود و پس از اتمام آن، هیچگونه تمدیدی صورت نخواهد پذیرفت. بنابراین، متقاضیانی که با مشکل اطلاعاتی مواجه هستند، باید در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کنند تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند و در آزمون شرکت نمایند.
سازمان سنجش با درک اهمیت این موضوع، تلاش کرده است تا با ارائه راهکارهای مناسب، به این دسته از متقاضیان کمک کند تا بتوانند به راحتی در آزمون ثبتنام کنند. علاوه بر موارد فوق، سازمان سنجش در اطلاعیه خود، راههای ارتباطی برای پاسخگویی به سوالات متقاضیان را نیز اعلام کرده است.
متقاضیانی که سوالاتی درخصوص شرایط و ضوابط آزمون یا ایراد در اطلاعات دانشآموزی خود دارند، میتوانند از طریق پنجره خدمات دولت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir (در بخش مربوط به پاسخگویی به سوالات مرتبط با ثبتنام در آزمونهای سمپاد و نمونه دولتی) سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ خود را دریافت کنند. همچنین، متقاضیانی که سوالاتی صرفاً در مورد فرایند ثبتنام دارند، میتوانند از طریق سامانۀ پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس https://request.sanjesh.org سوالات خود را مطرح کنند.
سازمان سنجش با ارائه این کانالهای ارتباطی، تلاش کرده است تا به تمامی سوالات و ابهامات متقاضیان پاسخ دهد و فرآیند ثبتنام را برای آنها تسهیل کند. زمان برگزاری آزمون نیز به محض فراهم شدن شرایط و با توجه به هماهنگیهای لازم، از طریق تارنمای سازمان سنجش اطلاعرسانی خواهد شد. بنابراین، متقاضیان باید به طور مرتب تارنمای سازمان سنجش را بررسی کنند تا از زمان دقیق برگزاری آزمون مطلع شوند و برای آمادگی لازم اقدام نمایند.
سازمان سنجش امیدوار است که با همکاری و همراهی دانشآموزان و خانوادههای آنها، فرآیند ثبتنام و برگزاری آزمون به نحو احسن انجام شود و تمامی متقاضیان بتوانند در این آزمون شرکت کرده و به اهداف خود دست یابند
