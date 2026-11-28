سازمان کل امور مدنی فلسطین گزارش داد که شهرک‌نشینان اسرائیلی طی یک روز گذشته ۲۱ حمله به فلسطینیان انجام دادند. آمار تلفات در کرانه باختری و غزه پس از اکتبر ۲۰۲۳ به شدت افزایش یافته است.

سازمان کل امور مدنی فلسطین در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شهرک‌نشینان اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ حمله مسلحانه و خرابکارانه علیه شهروندان فلسطینی و اموال آن‌ها در کرانه باختری اشغالی انجام داده‌اند. این نهاد وابسته به دولت فلسطین با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأیید کرد که تمامی این حملات ثبت شده و پیامدهای حقوقی و انسانی آن‌ها در حال پیگیری دقیق است.

جزئیات حملات شهرک‌نشینان در منطقه اشغالی

بر اساس داده‌های منتشر شده از سمت سازمان کل امور مدنی فلسطین، این ۲۱ مورد حمله شامل تهاجم مستقیم به افراد و تخریب اموال شخصی و کشاورزی می‌شود که در بازه زمانی مشخصی در کرانه باختری رخ داده است. گزارش‌های این سازمان نشان می‌دهد که روند خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان در این منطقه اشغالی تداوم داشته و نظارت کافی بر آن‌ها صورت نگرفته است. این نهاد با ذکر جزئیات دقیق، خواستار واکنش فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف این تهاجمات شده است.

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همزمان، شورای مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی که وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین فعالیت می‌کند، گزارشی جامع منتشر کرده که حاوی آمار تکان‌دهنده‌ای درباره وضعیت کیفری حمله‌کنندگان است. این شورا اعلام کرده که مقام‌های اسرائیلی در ۹۳.۶ درصد پرونده‌های مربوط به حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵، کیفرخواست صادر نکرده‌اند. این رقم بالا نشان‌دهنده یک الگوی سیستماتیک از بی‌کیفیت‌بودن پاسخ‌های قضایی در قبال خشونت‌های سازمان‌یافته علیه ساکنان فلسطینی است.

روند افزایش خشونت از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون

بر اساس آمار رسمی منابع فلسطینی، از زمان آغاز حملات گسترده اسرائیل به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، سطح تنش‌ها و خشونت‌ها در کرانه باختری و شهر قدس شرقی نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش نرخ خشونت تنها محدود به نوار غزه نبوده و فضای امنیتی کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. منابع محلی گزارش می‌دهند که عملیات‌های نظامی و بازداشت‌های دسته‌جمعی با شدت بیشتری در مقایسه با دوره‌های پیشین انجام شده است.

آمار کلی تلفات و بازداشتیان پس از شروع درگیری‌های جدید در اکتبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بیش از ۱۲۲۰ فلسطینی در نتیجه حملات ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان کشته شده‌اند. علاوه بر این آمار مرگبار، تعداد زخمی‌ها به ۱۳ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است که نشان‌دهنده وسعت آسیب‌های جسمانی وارد شده به جامعه فلسطین است. این اعداد تنها بخشی از معضل بزرگ‌تر را نشان می‌دهند که در آن امنیت جانی شهروندان به شدت تهدید می‌شود.

پیامدهای حقوقی و وضعیت بازداشتیان

علاوه بر تلفات جانی، وضعیت بازداشتی‌ها نیز نگران‌کننده است. منابع فلسطینی اعلام کرده‌اند که بیش از ۲۶ هزار نفر در جریان این درگیری‌ها بازداشت شده‌اند. این تعداد بالای بازداشتیان نشان‌دهنده کاربرد گسترده رویکرد سرکوبگری توسط نیروهای اسرائیلی در برابر تظاهرکنندگان و ساکنان غیرنظامی است. پرونده‌های این افراد اغلب با تأخیر طولانی رسیدگی می‌شوند و طبق آمار شورای مقابله با دیوار حائل، احتمال محکومیت حمله‌کنندگان شهرک‌نشین بسیار ناچیز است.

تداخل دو جریان خشونت‌آمیز، یعنی حملات نظامی رسمی و تهاجمات غیرقانونی شهرک‌نشینان، منجر به ایجاد یک بحران امنیتی پیچیده در کرانه باختری شده است. عدم صدور کیفرخواست در ۹۳.۶ درصد پرونده‌های گذشته، انگیزه‌ای برای تکرار این حملات ایجاد کرده است. گزارش سازمان کل امور مدنی فلسطین درباره ۲۱ حمله اخیر در ۲۴ ساعت، تأییدی بر ادامه این چرخه معیوب از بی‌پاسخ‌ماندن خشونت است.