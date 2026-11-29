قیمت دلار در بازار آزاد ایران به ۳۰۰ هزار تومان رسید. بانک مرکزی با عرضه ارز به دارندگان کارت بازرگانی و تهدید به مداخله فعال، سعی در کنترل نوسانات دارد.

بازار ارز ایران با ثبت رکوردی تاریخی جدید، در حالی با نوسانات شدیدی مواجه شده است که قیمت دلار در بازار آزاد به رقم ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این جهش قیمت‌ها در سایه اقدامات جدید نظارتی و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی رخ داده است.

تصویب طرح عرضه ارز به کارت بازرگانان

در واکنش مستقیم به این تحولات، بانک مرکزی ایران تصمیم تازه‌ای برای عرضه ارز به دارندگان کارت بازرگانی گرفته است. بر اساس این تصمیم رسمی، اشخاص حقوقی که دارای کارت بازرگانی معتبر هستند، از روز دوشنبه که فردای انتشار این خبر اعلام شد، مجاز به خرید ارز هستند.

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این امکان خرید ارز تحت سقف مشخصی ۲۰ هزار دلار برای هر شرکت متقاضی فراهم شده است. فرآیند خرید ارز از طریق پنج بانک مشخص شامل بانک ملی، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک سامان انجام خواهد شد. این گام تلاش مستقیمی است برای هدایت نقدینگی به سمت واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از نشت ارز به بازارهای موازی.

مداخله هدفمند در برابر اخلال‌گری‌های ارزی

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، چند روز قبل در یادداشتی رسمی اعلام کرد که این نهاد دارای ذخایر کافی اسکناس ارزی برای مداخله در بازار است. همتی تأکید کرد که اقتدار بانک مرکزی به معنای مصرف بی‌محابای ذخایر نیست، بلکه به معنای استفاده به‌موقع، هدفمند و مؤثر از منابع و ابزارهای در اختیار است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران صراحتاً اعلام کرد که زمان و شیوه مداخله بر اساس مصالح اقتصادی کشور تعیین خواهد شد. همتی هشدار داد که بانک مرکزی در برابر آنچه "اخلال در بازار ارز" خواند، منفعل نخواهد ماند و با جدیت بر نظم بازار نظارت خواهد کرد.

واکنش‌های بین‌المللی و هشدارهای واشنگتن

وزارت خارجه آمریکا اظهارات عبدالناصر همتی را در کلماتی "لفاظی" توصیف کرده و آن را نشانه‌ای از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران دانسته است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای روایت مقام‌های جمهوری اسلامی را ناهماهنگ خواند و نوشت که در حالی که بانک مرکزی از عملکرد خود تمجید می‌کند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آشکارا درباره تورم شدید و جهش قیمت‌ها هشدار می‌دهد.

وزارت خارجه آمریکا افزود: "زمانی که یک اقتصاد واقعا در حال شکوفایی است، دولت داده‌ها و آمارها را منتشر می‌کند؛ اما وقتی در حال فروپاشی است، صرفا لفاظی تحویل می‌دهد." اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا تابستان امسال و هم‌زمان با اعلام برنامه "طرد اقتصادی" پیش‌بینی کرده بود که دلار سه میلیون ریالی در راه است.

علل اقتصادی و پیامدهای عملی برای شهروندان

اگرچه بعضی فکر می‌کنند این دولت و بانک مرکزی هستند که نرخ ارز را تعیین می‌کنند، واقعیت این است که افت شدید و سریع ارزش ریال در ماه‌های اخیر با شرایط اقتصادی ایران هم‌خوان و هم‌راستا بوده است. واقعیت این است که جنگ و محاصره دریایی، صادرات نفت خام و اقلامی نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی ایران را اگر کاملاً قطع نکرده باشند، دست کم بسیار کاهش داده‌اند.

در کنار این، گسترش تحریم‌های آمریکا، دسترسی به درآمدها و ذخایر ارزی را دشوارتر کرده و هزینه تجارت خارجی ایران را هم بالا برده است. در شرایط فعلی، چشم‌انداز روشنی از تغییر این شرایط و بازگشت میزان درآمدهای ارزی به سطح معمول آن هم دیده نمی‌شود. دولت و بانک مرکزی مجبور شده‌اند در ماه‌های اخیر برای تأمین هزینه واردات، از ذخایر ارزی ایران استفاده کنند که این به معنی کاهش تدریجی این پس‌اندازها هم هست.

چشم‌انداز آینده و عوامل مؤثر بر نرخ ارز

وقتی درآمد و پس‌انداز ارزی کم شده، هزینه‌ها کم‌وبیش سر جایش است و تقاضا برای ارز چه بسا بیشتر هم شده باشد، بالا رفتن نرخ ارز غیرمنتظره نیست. بالعکس، اگر دولت و بانک مرکزی در چنین اوضاعی به نحوی جلوی بالا رفتن نرخ ارز را گرفته بودند، آن‌ وقت احتمالاً بعضی‌ها از "مصنوعی" بودن نرخ ارز و دستکاری شدن آن انتقاد می‌کردند.

نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد؛ مخصوصاً وقتی که جنگ، محاصره، تحریم و در کل سیاست چنین روی اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند ولی اگر شرایط سیاسی فعلی در کنار رشد بالای نقدینگی ادامه پیدا کند، جای تعجبی ندارد که قیمت دلار باز هم بالاتر برود.