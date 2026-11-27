مسابقه دو 1920 خبرگزاری آنادولو در 4 آوریل 2027 در آنکارا برگزار شده و در تقویم رسمی World Athletics ثبت گردید. جزئیات کامل مسیر و شرایط ثبت‌نام.

مسابقه دو 1920 که به افتخار سال تأسیس خبرگزاری آنادولو نامگذاری شده است، رسماً در تقویم رسمی اتحادیه جهانی دوومیدانی ( World Athletics) ثبت شد. این رویداد بزرگ ورزشی در چارچوب برنامه‌های صدو هفتمین سالگرد بنیان‌گذاری این نهاد خبری، در تاریخ 4 آوریل 2027 در شهر آنکارا پایتخت ترکیه برگزار خواهد شد. این ثبت‌شدن، گامی مهم برای اعتباربخشی بین‌المللی به این مسابقه ورزشی محسوب می‌شود.

ثبت در تقویم رسمی World Athletics

ورود این مسابقه به تقویم اتحادیه جهانی دوومیدانی، اعتبار و جایگاه جهانی آن را به طرز چشمگیری ارتقا می‌دهد. این مسابقه که از قبل دارای گواهینامه رسمی اندازه‌گیری مسیر بوده است، اکنون می‌تواند رکوردهای جهانی، رکوردهای قاره‌ای و بهترین زمان‌های ثبت‌شده را به رسمیت بشناسد. به علاوه، ورزشکاران حرفه‌ای که در این رقابت شرکت می‌کنند، بر اساس رتبه‌های کسب‌شده خود، امتیازات رنکینگ بین‌المللی دریافت خواهند کرد.

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خبرگزاری آنادولو با دستور غازی مصطفی کمال آتاترک و 17 روز پیش از گشایش مجلس ملی کبیر ترکیه، در 6 آوریل 1920 تأسیس شد. هدف از این تأسیس، رساندن صدای مبارزه ملی به جهان بود. اکنون این نهاد در صدو هفتمین سالگرد بنیان‌گذاری خود، برای دومین بار میزبان این رقابت ورزشی بزرگ خواهد بود. این پیوند تاریخی، نمادی از تداوم و پایداری است که در ورزش نیز بازتاب می‌یابد.

تاریخچه و برگزاری دوره‌های مسابقه

نخستین دوره مسابقه دو 1920 در روز 5 آوریل سال جاری با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار شد. این رویداد با هدف یادآوری اراده و پایداری دوران مبارزه ملی از طریق زبان جهانی ورزش، برگزار می‌شود. همچنین این مسابقه نشان‌دهنده پیوند عمیق میان اصول انضباط، عدالت و بازی جوانمردانه در ورزش با ارزش‌های اخلاقی روزنامه‌نگاری است.

انتظار می‌رود که در دوره دوم این مسابقه که با ظرفیت 1920 شرکت‌کننده در پایتخت ترکیه برگزار می‌شود، حضور دوندگان بین‌المللی افزایش چشمگیری داشته باشد. این افزایش مشارکت جهانی، نشان‌دهنده جذابیت فزاینده این رویداد برای ورزشکاران سراسر جهان است. تمرکز بر استانداردهای بین‌المللی، انگیزه‌ای قوی برای حضور نخبگان ورزشی ایجاد کرده است.

مسیر مسابقه و جزئیات ثبت‌نام

مسیر 10 کیلومتری این مسابقه از مقابل ساختمان مدیریت کل خبرگزاری آنادولو در بلوار غازی مصطفی کمال در منطقه تاندوغان آغاز می‌شود. دوندگان پس از طی کردن محدوده اطراف آنیت‌کابیر، در نقطه آغازین به پایان می‌رسند. این مسیر نمادین، ارتباط مستقیمی با تاریخ و ارزش‌های بنیان‌گذاران این رویداد دارد.

زمان‌بندی ثبت‌نام و شرایط حضور در این رقابت طی روزهای آینده از طریق وب‌سایت 1920kosusu.com اعلام خواهد شد. علاقه‌مندان و ورزشکاران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، به این وب‌سایت مراجعه کنند. برگزاری دقیق و طبق استاندارد جهانی، اطمینان‌بخش شرکت‌کنندگان از کیفیت بالای رقابت است.