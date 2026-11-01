ثبت ۴ اثر تاریخی ایذه در فهرست آثار ملی

ثبت چهار اثر تاریخی ایذه در فهرست آثار ملی ایران اعلام شد. صادق شیخی مدیر پایگاه آیاپیر بر حفاظت از میراث فرهنگی و آمادگی برای ثبت جهانی تاکید کرد.

مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه از ثبت رسمی چهار اثر تاریخی این شهرستان در فهرست آثار ملی ایران خبر داد. صادق شیخی این رویداد را گامی ارزشمند در مسیر حفاظت از میراث‌های فرهنگی و تقویت زمینه‌های لازم برای ثبت جهانی دانست.

ثبت رسمی آثار تاریخی ایذه در فهرست ملی

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، چهار اثر تاریخی شامل شاه‌بهرام، قلعه گلاب، پل پاپیلا و نگارکند الهک که از محوطه‌ها، نگارکندها و بناهای تاریخی ایذه به شمار می‌روند، پس از طرح و تصویب در شورای ملی ثبت آثار به‌طور رسمی در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفتند.

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این ثبت شدن می‌تواند نقطه عطفی در مسیر حفاظت از این آثار، زمینه‌ساز پژوهش‌های آینده و گامی مؤثر برای تکمیل و تقویت پرونده ثبت جهانی این خطه تاریخی باشد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که برای این منطقه تاریخی قائل شده‌اند.

ضرورت صیانت و شناسنامه‌سازی آثار تاریخی

شیخی با تأکید بر ضرورت صیانت از مواریث فرهنگی اظهار کرد که حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و همه آثار ارزشمند به حمایت‌های همه‌جانبه نیاز دارند. با این حال، قانون برای آثار ثبت‌شده صراحت و ضمانت اجرایی بیشتری در نظر گرفته است و به همین دلیل، مسئولیت حفاظت و صیانت از این آثار اهمیت و ضرورت مضاعفی پیدا می‌کند.

وی افزود که در همین راستا، این پایگاه در نظر دارد به‌صورت مستمر برای تمامی آثار منطقه، شناسنامه‌های علمی و حقوقی تهیه کند. با اتکا به پژوهش‌ها و مطالعات تخصصی، ابعاد مختلف هر اثر از جمله نوع کاربری، وضعیت مالکیت، چالش‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز در این شناسنامه‌ها ثبت و مستند خواهد شد.

همکاری دستگاه‌ها برای ثبت جهانی میراث

مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه با اشاره به شرایط ویژه و حساس ایذه در مقطع کنونی تصریح کرد که با توجه به اینکه دخل‌وتصرف‌های غیرمجاز در منطقه یکی از موانع اصلی در مسیر ثبت جهانی به شمار می‌رود، ضروری است فرمانداری، دادگستری، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌ها و همکاری‌های لازم را در ابعاد اعتباری، حقوقی و اجرایی برای حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی منطقه به عمل آورند.

وی ضمن قدردانی از مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، معاون میراث فرهنگی، مسئول ثبت آثار، اعضای شورای ملی ثبت آثار و همچنین مدیریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ایذه به دلیل حمایت‌ها و همکاری‌های انجام‌شده گفت که پرونده این چهار اثر با اتکا به توان کارشناسی متخصصان پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه تهیه و تدوین شده است.

ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی

در این زمینه، لازم می‌دانم به‌طور ویژه از تلاش‌های مهدی فرجی و فرشاد خدابخشی قدردانی کنم. مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های مستمر مدیرکل میراث فرهنگی استان و مجموعه‌های ذی‌ربط، به‌زودی شعبه‌ای ویژه در دادگستری برای رسیدگی تخصصی به جرایم مرتبط با حوزه‌هایی همچون میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد شود تا امکان برخورد قاطع‌تر با تخلفات و صیانت مؤثرتر از این سرمایه‌های بی‌بدیل فراهم شود.