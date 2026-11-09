بررسی علل ثبات قیمت دلار در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در کانال ۲۶۴ هزار تومان؛ تحلیل نقش سیگنال‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ و مارکو روبیو و پیش‌بینی روند بازار ارز.

قیمت دلار در معاملات روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، علیرغم انتشار سیگنال‌های مثبت دیپلماتیک از سوی ایالات متحده، به دلیل تضاد در مواضع ذی‌نفعان، محتاط عمل کرد و در محدوده ۲۶۴ هزار تومان تثبیت شد. اسکناس آمریکایی معاملات خود را بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به آخرین نرخ ثبت‌شده در روز یکشنبه آغاز نمود و تا پایان روز نیز در همین کانال قیمت باقی ماند. این ثبات قیمتی نشان‌دهنده تعادل میان انتظارات کاهش تنش‌ها و نگرانی‌های ادامه‌دار درباره تحولات میدانی در منطقه است.

تحلیل مکانیسم بازار و واکنش معامله‌گران

بازار ارز در آستانه معاملات سه‌شنبه، تحت تأثیر مستقیم اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار دارد که احتمال حمله نظامی مجدد به ایران را در صورت پیشرفت مذاکرات بسیار پایین ارزیابی کرد. با این حال، معامله‌گران حرفه‌ای بر این باورند که این سیگنال‌ها به معنای نزدیک شدن به توافق قطعی نیست، چرا که اختلافات عمیق بر سر بندهایی همچون برنامه هسته‌ای و مسائل مربوط به تنگه هرمز همچنان پابرجاست. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران برای ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش جدید، منتظر نشانه‌های روشن‌تری از مسیر دیپلماسی و تحولات میدانی باقی مانده‌اند.

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مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو

دونالد ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان تأکید کرد که در صورت دستیابی به توافقی قوی، خطر حمله نظامی کاهش می‌یابد، اما حق بازگشت به حملات را نیز محفوظ دانست. همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به اختلاف مواضع دو طرف اعلام کرد که مذاکرات هنوز به مرحله پیشرفت تعیین‌کننده نرسیده است. از سوی دیگر، مقام‌های ایرانی بر شروطی مانند رفع تحریم‌ها، پایان محاصره بنادر و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تأکید دارند که این شکاف نظری بر بی‌ثباتی بازار می‌افزاید.

تأثیر تنگه هرمز و ریسک‌های امنیتی

ادامه حوادث دریایی در محدوده تنگه هرمز و گزارش‌های مربوط به حمله به شناورها نشان می‌دهد که فاصله میان مواضع دیپلماتیک و شرایط میدانی همچنان زیاد است. بازار ارز فعلا با دو سیگنال متضاد روبه‌روست؛ از یک سو احتمال کاهش تنش از مسیر مذاکرات و از سوی دیگر تداوم ریسک‌های امنیتی و محدودیت‌های تجاری. همین وضعیت می‌تواند مانع شکل‌گیری روندی یک‌طرفه در معاملات دلار شود و نوسانات شدید را محدود نگه دارد.

پیش‌بینی کارشناسان برای روز سه‌شنبه

کارشناسان اقتصادی با توجه به ثبات قیمت دلار در روز دوشنبه و نبود تقاضای قدرتمند برای عبور این اسکناس از محدوده‌های فعلی، معتقدند این اسکناس در معاملات سه‌شنبه نیز شانس نوسان در کانال ۲۶۴ هزار تومان را دارد. اگر اظهارات مثبت ترامپ با نشانه‌های عملی از پیشرفت مذاکرات همراه شود و بازارساز نیز عرضه ارز را در سطح موثری حفظ کند، احتمال حرکت دلار به سمت کف کانال ۲۶۴ هزار تومان و حتی عقب‌نشینی به محدوده ۲۶۳ هزار تومان وجود دارد.

سناریوهای تشدید تنش و حرکت به کانال ۲۶۵

در مقابل، اگر اخبار تازه‌ای از تشدید تنش‌های نظامی و دریایی منتشر شود، انتظارات افزایشی می‌تواند دوباره تقویت شود. در این سناریو، قیمت دلار ممکن است از محدوده ۲۶۴ هزار تومان فاصله بگیرد و برای ورود به کانال ۲۶۵ هزار تومان تلاش کند. عبور از این محدوده نیز به ورود تقاضای موثر و تداوم اخبار منفی سیاسی وابسته خواهد بود که می‌تواند الگوی فعلی ثبات را تغییر دهد.