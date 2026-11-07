قیمت دلار روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در کانال ۲۶۶ هزار تومان ثابت ماند. تحلیل سیگنال‌های سیاسی ترامپ و قطر و پیش‌بینی مسیر بعدی ارز.

قیمت دلار روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در عدد ۲۶۶ هزار تومان تثبیت شد. این ثبات در حالی رقم خورد که تنش‌های امنیتی در خاورمیانه افزایش یافته است. معامله‌گران بازار ارز نسبت به تحولات سیاسی بین تهران و واشنگتن محتاط رفتار می‌کنند.

تحلیل قیمت دلار ۱۶ آبان و نوسانات بازار

اسکناس آمریکایی در آغاز معاملات روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ بدون تغییر نسبت به آخرین رقم هفته گذشته، روی رقم ۲۶۶ هزار تومان بازگشایی شد. در جریان معاملات، قیمت دلار به کانال ۲۶۷ هزار تومان نیز پیش‌روی کرد. اما در پایان روز، ارزش دلار بار دیگر به ۲۶۶ هزار تومان بازگشت. این عدد بدون هیچ تغییری، معاملات روز شنبه را به پایان رساند.

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تاثیر اظهارات ترامپ بر بازار ارز

اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به ایران، نگرانی‌ها را افزایش داده است. تنش‌های اخیر در تنگه هرمز نیز بر فضای امنیتی منطقه تاثیر گذاشته است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، آمریکا روز جمعه از حملات محدود به سامانه پدافندی ایران نزدیک جزیره قشم خبر داد. این رویدادها ریسک بازگشت تقاضای احتیاطی برای دلار را بالا برده‌اند.

نقش میانجی‌گری قطر در کاهش تنش‌ها

در مقابل تحولات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها ادامه دارد. نخست‌وزیر قطر روز شنبه اعلام کرد میانجی‌گری این کشور برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها ادامه دارد. او از پیشرفت قابل توجه در این مسیر خبر داد. همچنین گزارش رویترز حاکی از آن است که ایران پیشنهاد هسته‌ای خود را از طریق قطر به آمریکا منتقل کرده است. واشنگتن در حال بررسی این پیشنهاد است.

پیش‌بینی قیمت دلار و شرایط آینده

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر فضای سیاسی در روز یکشنبه آرام‌تر شود، قیمت دلار در محدوده ۲۶۵ تا ۲۶۷ هزار تومان باقی می‌ماند. ادامه عرضه ارز و مذاکرات می‌تواند مانع از افزایش تقاضا شود. در صورت تشدید ریسک‌های سیاسی، قیمت دلار ممکن است کانال ۲۶۷ هزار تومان را بشکند. این امر می‌تواند قیمت را به محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۰ هزار تومان برساند. در شرایط بحرانی، حرکت به سمت کانال ۲۷۳ هزار تومان نیز دور از انتظار نیست.