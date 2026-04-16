ثبات نسبی در بازار خودروهای داخلی؛ خداحافظی با خودروهای اقتصادی زیر یک میلیارد تومان

بررسی قیمت خودروهای داخلی در هفته پایانی فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد که با وجود انتظارات تورمی، بازار خودرو شاهد تغییرات محدودی بوده، اما خودروهای اقتصادی زیر یک میلیارد تومان عملاً ناپدید شدهاند و مدلهای پایه نیز وارد بازه قیمتی بالا شدهاند.
در هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۵، بازار خودرو های داخلی شاهد تغییرات قیمتی محدودی بود، با وجود فضای پرریسک و انتظارات تورمی.
بررسی قیمتها در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ نشان داد که برخلاف تصور و شرایط موجود، افزایش قابل توجهی در قیمت خودروها رخ نداده است. با این حال، جای خالی خودروهای اقتصادی زیر یک میلیارد تومان به وضوح احساس میشود و حتی مدلهای پایه نیز وارد بازه قیمتی بالاتری شدهاند.
در سبد محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس با موتور XU7P قیمتی حدود ۱.۴ میلیارد تومان دارد و نسخه فول آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است. این ارقام حاکی از آن است که خودروهایی با پلتفرمهای قدیمی نیز دیگر در رده اقتصادی قرار نمیگیرند.
دنا پلاس ۶ دندهای با قیمت ۱.۸ میلیارد تومان و نسخه توربو اتوماتیک آپشنال آن با ۲.۱۵ میلیارد تومان، در جایگاه خودروهای میانرده داخلی قرار گرفتهاند که عملاً به قیمت خودروهای وارداتی اقتصادی نزدیک شدهاند.
در خانواده پژو ۲۰۷، نسخه موتور TU3 با قیمت ۱.۴۵ میلیارد تومان، مدل دندهای پانوراما با ۱.۸۹ میلیارد تومان و نسخه اتوماتیک با ۱.۹۸ میلیارد تومان عرضه میشوند.
محصولات خانواده تارا نیز در بازه قیمتی ۱.۷ تا ۲.۰۹ میلیارد تومان قرار دارند و نسخه اتوماتیک V4 LX با عبور از مرز ۲.۱ میلیارد تومان، همقیمت دنا پلاس توربو شده است. گرانترین محصول ایرانخودرو در این لیست، ریرا با قیمت ۲.۷۵ میلیارد تومان است که وارد رقابت با خودروهای نیمهلوکس بازار شده است.
در سوی دیگر، سایپا همچنان عنوان تولیدکننده خودروهای نسبتاً ارزانتر را یدک میکشد، اما این ارزانتر بودن نیز امری نسبی است. ساینا S با قیمت ۹۶۰ میلیون تومان و کوییک SR با ۹۵۰ میلیون تومان، عملاً به مرز یک میلیارد تومان رسیدهاند.
شاهین اتوماتیک G با قیمت ۱.۸ میلیارد تومان و شاهین GL با ۱.۵۸ میلیارد تومان نشان میدهند که این خانواده نیز فاصله زیادی با مفهوم خودروی اقتصادی گرفته است. اطلس، از محصولات جدیدتر سایپا، با قیمتی بین ۱.۷ تا ۱.۷۸ میلیارد تومان عرضه میشود.
سهند دندهای با ۱.۰۳ میلیارد تومان و نسخه اتوماتیک آن با ۱.۳۷ میلیارد تومان، پایینترین بازه قیمتی را در جدول ارائه میدهند، هرچند این ارقام نیز برای بسیاری از اقشار جامعه بالا محسوب میشود.
در مجموع، با وجود پیشبینیها مبنی بر تاثیر شرایط سیاسی و انتظارات تورمی بر بازار، قیمتهای جدید خودروهای داخلی نشاندهنده عدم واکنش شدید بازار به این فضا در مقطع فعلی است. ثبات نسبی در اغلب مدلها و تغییرات محدود در بازههای قیمتی، از تعادل نسبی در سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد؛ امری که میتواند نشاندهنده انتظار فعالان بازار برای روشنتر شدن چشمانداز کلان اقتصادی در روزهای آتی باشد. این در حالی است که اخباری مبنی بر قیمت خودروهای سایپا در روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ و همچنین جزئیات جدید از تصمیمگیری درباره دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا نیز منتشر شده است.
