قیمت دلار در معاملات دوشنبه بی‌تغییر ماند. تحلیل عوامل موثر بر نوسانات ارزی و پیش‌بینی محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۵ هزار تومان برای روز سه‌شنبه بر اساس تحولات سیاسی.

قیمت دلار در پایان معاملات دوشنبه در محدوده ۲۷۲ هزار تومان ثابت ماند. این ثبات قیمتی نشان‌دهنده وضعیت رکودی و بی‌تصمیمی معامله‌گران در بازار ارز است. بازار تحت تأثیر اخبار متناقض سیاسی و منطقه‌ای قرار دارد. این وضعیت باعث شده روند مشخصی در نوسانات ارزی مشاهده نشود.

تحلیل نوسانات و رفتار معامله‌گران

قیمت دلار روز دوشنبه با افزایش یک هزار تومانی بازگشایی شد. قیمت به محدوده ۲۷۲ هزار تومان رسید و در ادامه معاملات تغییر محسوسی نکرد. معامله‌گران برای ورود جدی به بازار منتظر سیگنال‌های روشن‌تری هستند. ترکیب اخبار پیشرفت مذاکرات و نگرانی از تنش‌های منطقه‌ای بر قیمت اثر گذاشته است. این همزمانی مانع شکل‌گیری روند صعودی یا نزولی قاطع شده است.

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اثر اخبار دیپلماتیک بر بازار

رسانه‌های خارجی اعلام کرده‌اند مذاکره‌کنندگان ایرانی دوحه را پس از گفت‌وگو ترک کرده‌اند. پیشنهادی برای توافق در حال بررسی توسط طرفین است. زمان و نتیجه قطعی این مذاکرات همچنان نامشخص باقی مانده است. اخبار مثبت دیپلماتیک می‌تواند انتظارات کاهشی را در بازار تقویت کند. با این حال عدم وجود نشانه‌های قطعی واکنش معامله‌گران را محدود کرده است. این بلاتکلیفی باعث حفظ قیمت در سطح فعلی شده است.

نقش تنش‌های منطقه‌ای و هرمز

تحولات اخیر در تنگه هرمز بر رفتار معامله‌گران اثر مستقیم دارد. نگرانی از تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه افزایش یافته است. افزایش نگرانی‌ها تقاضای احتیاطی برای ارز را در بازار تقویت می‌کند. این تقاضا می‌تواند مانع از کاهش قیمت دلار در آینده نزدیک شود. بازار میان دو سیگنال متضاد یعنی احتمال توافق و احتمال بحران منطقه‌ای قرار دارد. این دوگانگی عامل اصلی ثبات نسبی قیمت در معاملات اخیر است.

پیش‌بینی نوسانات برای روز سه‌شنبه

پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه نوسان دلار در بازه ۲۷۰ تا ۲۷۵ هزار تومان است. این محدوده دامنه احتمالی نوسان در معاملات سه‌شنبه ۱۲ آبان خواهد بود. تحقق این سناریو به اخبار سیاسی و میزان تقاضای احتیاطی بستگی دارد. در صورت تقویت خبرهای مذاکرات قیمت ممکن است به کف بازه حرکت کند. انتشار سیگنال‌های منفی سیاسی تقاضا را افزایش و قیمت را به سقف نزدیک می‌کند.

سناریوهای کوتاه‌مدت و چشم‌انداز آینده

بازار دلار با دو سناریوی متفاوت در کوتاه‌مدت روبه‌روست. سناریوی اول شامل پیشرفت مذاکرات و کاهش نگرانی‌های سیاسی است. این حالت می‌تواند زمینه‌ساز تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز شود. سناریوی دوم شامل تداوم وضعیت بلاتکلیف یا تشدید تنش‌هاست. این حالت احتمال افزایش تقاضا و حرکت افزایشی دلار را حفظ می‌کند. تا انتشار سیگنال قطعی از تحولات سیاسی روند پایدار دیده نمی‌شود. احتیاط همچنان مهم‌ترین ویژگی معاملات دلار در روزهای آینده است.