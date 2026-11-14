ثبات قیمت دام زنده در تهران و همدان / نرخ گوسفند ۷۲۷ هزار تومان

بررسی آخرین نرخ‌های بازار گوساله و گوسفند زنده در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با تمرکز بر اختلاف قیمت بین تهران و استان‌های دیگر و تحلیلی از وضعیت بازار دام.

طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، بازار دام زنده با ثبات نسبی مواجه بوده است. بر اساس این آمار دقیق، نرخ‌های فروش گوسفند و گوساله در این بازه زمانی دچار تغییر خاصی نشده و روند قیمت‌گذاری با الگوی ثابت پیش رفته است.

تحلیل دقیق قیمت‌های استانی دام

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که پایتخت کشور به عنوان قطب مصرفی، بالاترین نرخ‌ها را برای محصولات دامی ثبت کرده است. بیشترین قیمت ثبت‌شده برای گوسفند زنده در بازارهای تهران به رقم ۷۲۷ هزار تومان رسیده است. این نرخ نشان‌دهنده تقاضای بالا و تفاوت‌های لوجستیکی در توزیع گوشت قرمز در کلانشهرهاست.

Also read توهم «عبور از رهبر در جمهوری اسلامی»

در مقابل، استان همدان با ارائه محصولات دامی با قیمتی کمتر، مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه را برای خریداران فراهم کرده است. کمترین قیمت گوسفند زنده در این استان با رقم ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود. این اختلاف قیمت حدود ۱۷ هزار تومانی، نشان‌دهنده تفاوت در هزینه‌های حمل‌ونقل و حاشیه سود واسطه‌گران در مسیرهای مختلف جغرافیایی کشور است.

وضعیت بازار گوساله در کلان‌شهرها

نرخ‌گذاری برای گوشت گوساله نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند. بیشترین نرخ فروش گوساله در تهران با عدد ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. این رقم که بالاترین قیمت در دسته‌بندی گوساله محسوب می‌شود، بازتابی از قدرت خرید بالاتر و هزینه‌های بالای نگهداری دام در مناطق پرجمعیت است.

از سوی دیگر، استان‌های قم و یزد با ارائه گوساله با کمترین نرخ ۶۶۵ هزار تومان، پایین‌ترین سطح قیمت را در این بخش ثبت کرده‌اند. این تفاوت قیمت‌ها بین تهران و استان‌های قم و یزد، حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. این شکاف قیمتی می‌تواند نشان‌دهنده وجود تولیدکنندگان قوی‌تر یا هزینه‌های کمتر لجستیک در این استان‌ها باشد.

سایر شاخص‌های اقتصادی روز شنبه

همزمان با بررسی بازار دام، شاخص‌های دیگر اقتصادی نیز در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که طلا در روزهای اخیر روندی صعودی داشته و نرخ سکه امامی نیز در بازه زمانی ۲۲ آبان ۱۴۰۵ مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. همچنین قیمت‌های جدید برای خودروهای ایران‌خودرو و محصولات ساختمانی مانند سیمان و تیرآهن نیز منتشر شده که برخی ریزش‌های قیمتی را نشان می‌دهند.

در بخش سیمان، قیمت سیمان پاکتی نیز به‌روزرسانی شده است. اگرچه گزارش اصلی تمرکز بر ثبات قیمت دام دارد، اما ورودی‌های بازار نشان می‌دهد که پایداری نرخ‌ها در بخش کشاورزی می‌تواند به ثبات عمومی قیمت‌ها در بازارهای دیگر کمک کند. تحلیلگران معتقدند کنترل نرخ‌های دامی می‌تواند از تورم غذایی جلوگیری کند و بر شاخص‌های اقتصادی کلان تاثیر مثبت بگذارد.

پیش‌بینی و روند آینده بازار

با توجه به اینکه اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، هیچگونه تغییر ناگهانی در نرخ‌ها را گزارش نکرده است، پیش‌بینی می‌شود که بازار در روزهای آینده نیز با همین ثبات نسبی مواجه بماند. مصرف‌کنندگان در استان‌های تهران، همدان، قم و یزد می‌توانند بر اساس این نرخ‌های قطعی برای برنامه‌ریزی‌های خود اقدام کنند.

تداوم این روند ثبات در بازارهای کشاورزی و دامی، نشان‌دهنده مدیریت نسبی عرضه و تقاضا توسط نهادهای مربوطه است. همچنین، رصد قیمت‌های طلا و خودرو به عنوان شاخص‌های موازی، به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا تصویر کامل‌تری از وضعیت کلی اقتصاد داشته باشند و تصمیمات مالی دقیق‌تری بگیرند. گزارش‌های بعدی احتمالاً بر تغییرات احتمالی این نرخ‌ها در هفته جاری تمرکز خواهند داشت.