بررسی دقیق وضعیت بازار طلا و سکه در ۲۶ آبان ۱۴۰۵؛ با ثبات نرخ دلار ۲۶۷ هزار تومانی و افت ۱۴ دلاری اونس جهانی، قیمت سکه امامی به کانال ۲۵۱ میلیون تومان بازگشت.

بازار طلا و سکه در معاملات روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با سیگنال‌های متضاد مواجه شد و روند صعودی خود را متوقف کرد. قیمت سکه امامی به کانال ۲۵۱ میلیون تومانی و طلای ۱۸ عیار به میانه کانال ۲۴ میلیون تومانی بازگشتند. این تغییرات قیمت تحت تأثیر افت ۱۴ دلاری ا ونس جهانی طلا و ثبات نرخ دلار در بازار داخلی رقم خورد.

واکنش سکه به افت اونس و ثبات دلار

ونس جهانی طلا در ساعات پایانی معاملات سه‌شنبه از محدوده ۳۸۷۳ دلار عقب نشست و به حوالی ۳۸۵۹ دلار رسید. این کاهش ارزش جهانی، اثر مثبت تقاضای داخلی را خنثی کرد و مانع ادامه رشد قیمت طلا و سکه در بازار تهران شد. در همین حال، قیمت دلار در معاملات روز سه‌شنبه بدون تغییر باقی ماند و روی رقم ۲۶۷ هزار تومان تثبیت شد. ترکیب این دو عامل باعث شد معاملات عصرگاهی با افت‌های جزئی همراه باشد و خریداران محتاط عمل کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار برای حرکت افزایشی نیاز به محرک‌های جدید دارد.

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قیمت‌های ثبت شده در اتحادیه طلا

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معامله شد. این قطعه سکه در معاملات عصرگاهی با افت ۹۰۰ هزار تومانی همراه بود و ارزش آن کاهش یافت. همزمان، قیمت سکه بهار آزادی روی رقم ۲۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ثابت ماند و تغییر ارزش خاصی را تجربه نکرد. این ثبات نسبی در نرخ سکه‌های بانکی، نشان‌دهنده حفظ تعادل نسبی در بازار سرمایه در شرایط ابهام فعلی است.

تحلیل قطعات سکه و طلای ۱۸ عیار

در بخش قطعات سکه، نیم‌سکه با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه با قیمت ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دادوستد شدند. قطعات کوچک‌تر سکه در معاملات عصرگاهی شاهد کاهش قیمت بودند؛ به طوری که نیم‌سکه ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۶۰۰ هزار تومان افت ارزش داشت. سکه گرمی نیز در معاملات عصرگاهی با رقم ۳۶ میلیون تومان بدون تغییر معامله شد. طلای ۱۸ عیار هر گرم با قیمت ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان مبادله شد که این نیز با کاهش ۶۸ هزار تومانی همراه بود. مثقال طلا نیز با افت ۲۹۰ هزار تومانی و رقم ۱۰۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بسته شد.

پیش‌بینی روند قیمت در معاملات چهارشنبه

کارشناسان اقتصادی در صورت تثبیت قیمت دلار در محدوده ۲۶۷ هزار تومان، پیش‌بینی می‌کنند که بازار طلا در روز چهارشنبه با احتیاط و نوسانات محدود همراه باشد. اگر اونس جهانی نتواند به سطوح بالاتر بازگردد، احتمال ادامه اصلاح قیمت‌ها یا تثبیت در سطوح فعلی افزایش می‌یابد. در این سناریوی محتاطانه، انتظار می‌رود طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نوسان کند. سکه امامی نیز در همین شرایط احتمالا در بازه ۲۴۹ تا ۲۵۲ میلیون تومان معامله خواهد شد. اگر اونس جهانی به مدار افزایشی بازگردد و دلار از ۲۶۷ هزار تومان بالاتر رود، طلای ۱۸ عیار می‌تواند به محدوده ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۵ میلیون تومان و سکه امامی به ۲۵۲ تا ۲۵۴ میلیون تومان نزدیک شود.