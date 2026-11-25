قیمت هر اونس طلا در سطح ۳۵۵۸ دلار تثبیت شد. با انتشار شاخص PCE و پیش‌بینی افزایش نرخ بهره آمریکا، تحلیلگران تأثیر این عوامل را بر بازار فلزات گرانبها بررسی می‌کنند.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در روزهای اخیر تغییر چندانی نشان نداده و این فلز گرانبها در سطح ۳۵۵۸ دلار و ۸۵ سنت ایستادگی کرده است. این رکود قیمتی پس از آن رخ داد که قیمت طلا در جمعه گذشته به پایین‌ترین سطح خود در طول ۱۴ ماه اخیر سقوط کرد و روز سه‌شنبه نیز با ریزش ۲.۲ درصدی مواجه شد. این نوسانات نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی است.

دلایل کاهش نقدینگی و ثبات فعلی بازار

سونی کوماری، تحلیلگر برجسته بانک ای‌ان‌زد، کاهش اخیر قیمت طلا را عمدتاً ناشی از ریزش گسترده سهام در بازارهای مالی جهانی دانست. سرمایه‌گذاران برای تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت پرداخت مطالبات ناشی از معاملات اعتباری، مجبور به فروش دارایی‌های خود شدند. در حال حاضر بازارها همچنان در وضعیت تثبیت قیمت قرار دارند و منتظر دریافت نشانه‌های جدید برای جهت‌گیری بعدی هستند. این شرایط نشان می‌دهد که فشار فروش به دلیل نیاز به نقدینگی همچنان بر بازار سایه افکنده است.

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تأثیر شاخص PCE و نرخ بهره بر قیمت طلا

انتظار می‌رود گزارش شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا یا PCE که یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش تورم است، روز جاری منتشر شود. فدرال رزرو این شاخص را برای دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی به دقت دنبال می‌کند. طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در دسامبر را ۹۶.۴ درصد و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای را ۳.۶ درصد برآورد می‌کنند. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً بر قیمت طلا فشار نزولی می‌آورند زیرا هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهند.

اعتماد مصرف‌کنندگان و پیش‌بینی‌های آینده

اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی در نوامبر بیش از حد انتظار افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو سال گذشته رسید. خوش‌بینی نسبت به وضعیت بازار کار و شرایط کلی اقتصاد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه جاری، از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده است. تحلیلگران بانک OCBC در یادداشتی نوشتند که انتظار دارند فشار نزولی بر قیمت طلا در نهایت معکوس شود. با این حال، روند بهبود قیمت ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۷ محدود باقی بماند و پس از آن شتاب بیشتری بگیرد.

توسعه طرح طلای دیجیتال و وضعیت سایر فلزات

در تحولی دیگر، شورای جهانی طلا روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرح ابتکاری طلای دیجیتال عمده‌فروش این شورا، معاملات آزمایشی واقعی را تحت یک الگوی جدید تسویه تکمیل کرده است. این الگو امکان مالکیت و انتقال الکترونیکی طلای فیزیکی را فراهم می‌کند. در بازار سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره بدون تغییر ماند و در سطح ۴۰ دلار و ۸۹ سنت ثابت ایستاد. هر اونس پلاتین نیز با یک درصد کاهش، به ۱۲۶۳ دلار و ۶۲ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۳ درصد افزایش، به ۸۵۶ دلار و ۱۱ سنت رسید.