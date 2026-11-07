ثبات دلار و اصلاح قیمت طلا در ۱۶ آبان ۱۴۰۵

تحلیل وضعیت بازار طلا و سکه در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با تأکید بر ثبات دلار، ریزش قیمت سکه‌ها و بستن اونس جهانی در ۴۰۶۹ دلار.

بازار طلا در تاریخ شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ پس از آغاز معاملاتی با روند افزایشی، با تغییر مسیر مواجه شد و دچار اصلاح قیمتی گردید. این نوسانات در حالی رخ داد که تعطیلی بازارهای جهانی و همچنین تغییرات ناپیدا در قیمت دلار ، فضای تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران داخلی مختل کرده است. عدم وجود محرک‌های مشخص از سوی بازار ارز و انس جهانی ، باعث شده است تا ابهامات سیاسی به عامل اصلی اثرگذار بر انتظارات بازار تبدیل شود.

وضعیت انس جهانی و ثبات دلار

انس جهانی طلا در پایان معاملات هفته میلادی گذشته، با روندی صعودی به کار خود پایان داد و روی رقم ۴۰۶۹ دلار بسته شد. در مقابل، قیمت دلار در بازار داخلی نسبت به آخرین معاملات نقدی هفته گذشته هیچ تغییری نداشته و همچنان روی رقم ۲۶۶ هزار تومان تثبیت شده است. این ثبات نسبی در نرخ ارز، همراه با تعطیلی بازارهای جهانی، باعث شده است تا معاملات طلا در وضعیت بلاتکلیفی قرار گیرد و اهرم سیاست به عامل اثرگذارتر بر بازار تبدیل شود.

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در چنین شرایطی، هرگونه خبر یا تحول سیاسی جدید می‌تواند معادلات فعلی بازار طلا و سکه را تغییر دهد و مسیر قیمت‌ها را در معاملات پیش‌رو دستخوش نوسانات افزایشی و کاهشی کند. به دلیل نبود محرک‌های اقتصادی قوی از سوی دلار، بازار داخلی بیشتر تحت تأثیر روانی و اخبار سیاسی قرار دارد که این امر ریسک نوسانات را افزایش می‌دهد.

ریزش قیمت سکه‌های بانکی و طلا

قیمت سکه امروز در تمامی قطعات، به جز سکه گرمی، کاهش یافته است. سکه امامی با افت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۲۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفته است. این در حالی است که سکه بهار آزادی نیز کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و با رقم ۲۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. همچنین نیم‌سکه با کاهش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

ربع سکه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزان شده و با رقم ۷۳ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. برخلاف سایر اقلام، سکه گرمی بدون تغییر مانده و همچنان روی رقم ۳۸ میلیون تومان قرار دارد. این تفاوت در نوسانات نشان‌دهنده حساسیت متفاوت خریداران و فروشندگان نسبت به وزن‌های مختلف سکه در شرایط فعلی بازار است.

قیمت‌گذاری‌های جدید اتحادیه طلا

قیمت طلا امروز نیز در مسیر نزولی قرار گرفته و بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا با کاهش ۲۶۰ هزار تومانی به رقم ۱۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسیده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۶۰ هزار تومانی نسبت به معاملات پنجشنبه گذشته، با رقم ۲۵ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان معامله می‌شود. این کاهشی بودن قیمت‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در بازار فیزیکی طلا است.

مسیر نزولی قیمت طلا در روز جاری، تأثیر مستقیمی بر حاشیه سود صرافی‌ها و طلافروشان داشته است. با توجه به ثبات قیمت دلار، کاهش قیمت‌های جهانی یا انتظارات نزولی، باعث شده تا فعالان بازار با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش اقدام کنند. این روند می‌تواند تا زمانی ادامه یابد که محرک مشخصی از سوی بازارهای بین‌المللی یا تحولات سیاسی داخلی ظهور کند.