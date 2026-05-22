گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا حاکی از آن است که وفا کاشفی، شهروند بهائی ساکن مشهد، با گذشت یک‌ماه از بازداشتش، کماکان در زندان وکیل‌آباد این شهر همچنان در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برد. گزارش‌های ضد ایرانی در ادامه با تشدید کارزار آزار و سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران و مخالفت قوه‌قضائیه با درخواستهای مکرر توسط یک زن بهائی باردار برای آزادی از زندان و همچنین اطلاع از بلاتکلیف چندین زوج بهائی در زندان عادل‌آباد شیراز با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت آن‌ها، باز است.

بر اساس اطلاعات رسیده به صدای آمریکا این شهروند بهائی، ابتدا روز 21 دی 1404 در منزل خود در مشهد بازداشت شد. او پس از یک هفته بازجویی به قید وثیقه یک میلیاردی آزاد شد اما دوباره در تاریخ اول اردیبهشت 1405 برای تفهیم اتهام و افزایش مبلغ وثیقه به 10 میلیارد تومان به دادسرای انقلاب مشهد احضار شد و دوباره بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

وفا کاشفی 32 ساله از آن تاریخ تاکنون در زندان محبوس است و قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی از تعیین تکلیف او خودداری می‌کند. گزارش‌ها همچنین از تشدید کارزار آزار و سرکوب اقلیت‌های دینی ایران، به‌ویژه بهائیان، توسط رژیم، خبر می‌دهند. همچنین مخالفتی بین قوه‌قضائیه و یک زن باردار بهائی با درخواستهای مکرر برای آزادی از زندان و همچنین وضعیت بلاتکلیف چندین زوج بهائی در زندان عادل‌آباد شیراز با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت آن‌ها قابل ذکر است





