ت پیشنهاد آتش بس و رفع محاصره دریایی تهران به واشنگتن

گزارش‌ها از پیشنهاد مرحله‌ای آمریکا برای رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز خبر می‌دهد که ایران آن را مشروط به آزادسازی دارایی‌ها و تعهدات کتبی دانسته است.

خبرگ دویچه‌وله فارسی و شبکه ارم‌نیوز با استناد به منابع دیپلماتیک آگاه، از یک طرح مرحله‌ای جدید ایالات متحده برای کاهش تنش‌ها با ایران پرده برداشته‌اند. این پیشنهاد که هدف آن عادی‌سازی روابط و رفع موانع تجاری است، با کاهش بخشی از محاصره دریایی آمریکا آغاز می‌شود و بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی را دربرمی‌گیرد. این تحولات نشان‌دهنده تلاش دیپلماتیک گسترده برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خلیج فارس است.

جزئیات طرح مرحله‌ای و مکانیزم اجرا

بر اساس گزارش ارم‌نیوز، مرحله اول این توافق شامل لغو محدودیت‌های دریایی است تا کشتی‌های تجاری بتوانند با اطمینان بیشتری از تنگه هرمز عبور کنند. مرحله دوم این طرح به آغاز مجدد مذاکرات هسته‌ای و لغو تدریجی تحریم‌های ایران اختصاص دارد. همچنین، آزادسازی مرحله‌ای دارایی‌های مسدودشده این کشور در گام‌های بعدی پیش‌بینی شده است. منابع دیپلماتیک اشاره کرده‌اند که میزان دارایی‌های آزادشده پس از امضای توافق جامع هسته‌ای می‌تواند به ۳۰ درصد کل آن برسد.

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مواضع دو طرف و چالش‌های تعهدات

تهران تاکنون به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده و خواهان آن است که واشنگتن پیش از ورود به مذاکرات درباره ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز، تعهدات کتبی و اقدامات عملی خود را برای رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های ایران مشخص کند. ایران همچنین خواستار خروج نیروهای آمریکایی از مناطق پیرامونی خود در دریای عرب و دریای عمان است. به گفته یک منبع دیپلماتیک، واشنگتن از ارائه تعهد صریح برای رفع محاصره در چارچوب توافقی که صرفاٌ به بازگشایی تنگه هرمز محدود باشد، خودداری می‌کند.

آمریکا در مقابل معتقد است که این ایران بوده که تفاهم‌نامه ماه ژوئن میان دو طرف را نقض کرده و بنابراین، تهران باید پیش از پیشرفت در مذاکرات، درباره بازگشایی تنگه هرمز تعهداتی ارائه دهد. این اختلاف نظر بر سر ترتیب زمانی و نوع تعهدات، اصلی‌ترین مانع برای دستیابی سریع به توافق است. اختلاف اصلی دو طرف دیگر فقط بر سر محتوای توافق نیست، بلکه به ترتیب اجرای تعهدات نیز مربوط است.

پیشنهاد قطر و مواضع علی قلهکی

علی قلهکی، روزنامه‌نگار ایرانی که نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، جزئیات بیشتری از آخرین پیشنهاد قطر منتشر کرده است. بر اساس اطلاعاتی که او ارائه کرده، این پیشنهاد به ایران اجازه می‌دهد غنی‌سازی اورانیوم را در سطح ۳.۶۷ درصد ادامه دهد و ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل خاک ایران رقیق‌سازی شوند. این پیشنهاد همچنین شامل رفع محاصره دریایی آمریکا، ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و آزادسازی حداکثر ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران است.

واکنش‌های بین‌المللی و نقش میانجی‌ها

دفتر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه ۱۸ آبان (۹ نوامبر) با انتشار متنی اعلام کرد که اردوغان مخالف موج تازه‌ای از تنش علیه ایران است و نگرانی‌های خود را در این زمینه در تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده است. در همین حال، ژای جون، فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه در تهران با مقامات ایرانی دیدار کرد و بر ضرورت تمرکز بر راه‌حل‌های سیاسی تاکید کرد.

واشنگتن هم‌زمان با این تلاش‌های دیپلماتیک، هشدارهایی را نیز به کشورهای خارجی داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر به چین هشدار داده بود که این کشور از ارسال تسلیحات به ایران خودداری کند. این مواضع متضاد نشان می‌دهد که فضای سیاسی منطقه به شدت تحت تاثیر تحولات دیپلماتیک و تهدیدات امنیتی است.